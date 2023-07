Caso Odebrecht: Las cuatro mentiras de Óscar Iván Zuluaga al CNE

El excandidato presidencial por el Centro Democrático podría ser condenado a 15 años de prisión. Colprensa (Archivo)

En medio de los hallazgos de entrada de dineros ilegales de la constructora Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, se conoció la declaración que el entonces aspirante por el Centro Democrático entregó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las irregularidades que actualmente lo tienen a las puertas de una condena cercana a los 15 años de prisión.

Te puede interesar: Por qué se archivó el caso Odebrecht contra Óscar Iván Zuluaga en el CNE, el exmagistrado Carlos Camargo dio sus explicaciones

Durante el lunes 10 de julio fue revelado por El Tiempo el documento correspondiente al testimonio mencionado ante el despacho del otrora magistrado del órgano electoral Carlos Camargo (actual defensor del Pueblo) sobre los nexos de su campaña con la firma brasilera y Eduardo Duda Mendoza.

Teniendo en cuenta ese expediente y lo mencionado durante la audiencia de imputación, Zuluaga habría dicho al menos cuatro mentiras ante la máxima autoridad electoral.

Te puede interesar: Por qué archivaron la investigación contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga por dineros de Odebrecht: el Consejo Nacional Electoral dio sus explicaciones

El 10 de julio de 2017, el imputado compareció ante Camargo Assis, que le preguntó en primer lugar cuándo y dónde se llevó a cabo su primera reunión con Mendoza y cuántos encuentros posteriores hubo. Zuluaga respondió que la “única” cita entre ambos fue en São Paulo el 6 de febrero de 2014 antes de ser contratado por la campaña.

En su respuesta, Zuluaga dijo que la reunión se hizo en compañía de su hijo David (involucrado también en este escándalo) y de Iván Duque, elegido presidente de la República en 2018. “Dejo constancia que los tiquetes en clase económica de los tres fueron asumidos por mi persona de manera directa”, dijo el excandidato en su declaración.

Te puede interesar: En el CNE hubo un pacto para no investigar las campañas de Santos y Zuluaga, aseguró el exmagistrado Armando Novoa

Durante la reunión —según Zuluaga— no se habló de dinero sino de la trayectoria de Duda Mendoza y su equipo de trabajo “que llevó a Lula Da Silva a la presidencia de Brasil”. Esa versión fue desmentida por Daniel García Arizabaleta, que explicó ante la Fiscalía que él viajó con el excandidato al menos dos veces a Brasil y que, sumado a eso, se efectuaron más encuentros con el equipo de la multinacional.

Carlos Camargo también preguntó si sabía de pagos a Mendoza por su trabajo como publicista durante la época de campaña, a lo que Zuluaga respondió que “no tengo conocimiento”. Esta afirmación también se tumbó porque en los audios ya conocidos confesó que sí estaba entendido con las negociaciones y que hasta le había contado todo a un sacerdote.

“Le dije padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer (...) Me dijo ‘uno tiene que protegerse a sí mismo ante la maldad de los demás, A usted nada lo obliga a no protegerse y proteger a su familia’”, se escuchó decir a Zuluaga en las conversaciones filtradas.

También había declarado ante el CNE que su campaña fue “honorable, que se manejó con sumo rigor” en temas financieros. Por ello, argumentó, ganó en la primera y segunda vuelta “con casi siete millones de votos”. Pero en los audios este le dijo a García Arizabaleta que había que pedirle a dos exdirectivos de Odebrecht asesoría y acompañamiento para fortalecer la campaña.

“Las dos facturas a Duda parece que son de mayo y junio. Los recibos de pago que le hicieron a él de la campaña, del millón seiscientos mil, hay uno de abril, uno de mayo y otro de junio. Pero tenemos que tratar que Luis y Martorelli puedan colaborar en su declaración extrajuicio”, mencionó en la conversación con el exdirector de Invías.

Zuluaga también aseguró al CNE que en la supuesta única reunión con Mendoza fueron presentadas “las líneas programáticas de su campaña” y se analizaron las encuestas que mostraban una baja intención de voto. De paso, reiteró que a Duda no le hizo una propuesta económica y que tampoco “corresponde a la verdad cuando se habla de los 11 millones de dólares de sobornos atribuibles al gobierno Uribe”.

Con este material recogido, la Fiscalía explicó que Zuluaga indujo al error tanto al ente de control como al órgano electoral, por lo que fueron imputados los delitos fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares. Además, su hijo también fue vinculado a la investigación durante la audiencia en la que ambos se declararon inocentes de los cargos señalados.