Nicolás Petro: Procuraduría busca a persona en el exterior que habría ocultado bienes con los que compró su lujosa mansión

La Procuraduría está cotejando los ingresos de Petro Burgos con sus gastos y los de su exesposa.

El asambleísta está metido en un problema legal desde que su exesposa, Daysuris Vásquez, lo denunciara por supuestamente haber recibido dinero de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, y del cuestionado contratista Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca, para financiar la campaña presidencial de su padre.

Sin embargo, aquel dinero no llegó a su destino original y fue utilizado por el hijo del mandatario para comprar una lujosa mansión ubicada en el exclusivo sector de Villa Campestre, en Barranquilla.

Ya la Asamblea del Atlántico certificó los soportes de honorarios, vacaciones, primas y cesantías de Petro Burgos, con lo que se comprobaría que oficialmente devenga un salario mensual de 26 millones de pesos. Esa información está siendo cotejada por el ente de control con los gastos del diputado y su exesposa Day Vásquez, tanto en tarjetas de crédito como en efectivo.

No obstante, un tercer factor deberá ser tenido en cuenta por el Ministerio Público: los chats que Vásquez le entregó a la Fiscalía y que ahora tiene también en su poder. Allí se hablaría de movimientos en efectivo y el supuesto empleo de terceros para ocultar bienes en el exterior; de tal manera que ahora se busca un “eslabón perdido” por fuera del país que habría sido clave para efectuar todos estos movimientos, según lo dijo el periódico El Tiempo.

Aquel eslabón sería una persona cercana a la exesposa de Petro Burgos, que estuvo involucrada en la negociación del lujoso predio. “Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, dijo Vásquez en sus declaraciones.

En los chats que entregó se habla de la compra de que el predio habría costado 1.600 millones de pesos, procedentes de ‘el Turco’ Hilsaca y ‘el Hombre Marlboro’.

¿Quién es la persona misteriosa involucrada en la negociación de la mansión?

De acuerdo con lo establecido con el diario El Tiempo, las investigaciones y los testimonios recogidos por la Procuraduría permitieron llegar a un antiguo funcionario del Invías llamado César Emilio Vásquez Buendía, uno de los tíos de Days Vásquez.

Actualmente, está en Centro América y tiene registros mercantiles en una empresa de nombre Variedades y Fotocopias Luzmar, que se dedica al comercio de libros, periódicos y artículos de papelería al retail. Él habría sido el supuesto enganche para que Petro Burgos recibiera 650 millones de pesos en efectivo con los que compró la lujosa propiedad.

Según el medio mencionado, existe la constancia documental de las transacciones y ahí se podría establecer quién participó en las mismas. Además, las dos corredoras inmobiliarias que hicieron parte de la negociación también fueron llamadas a declarar.

Recientemente, la Revista Semana publicó algunos detalles de ese inmueble, que habría costado alrededor de 1.600 millones de pesos. “Casa innovadora campestre. Casa de diseñador de tres niveles con piscina privada, terraza mirador y jardín interior en el conjunto residencial con mayores zonas verdes en el sector”, dice la descripción del predio en la página de la empresa inmobiliaria que la vendió, de acuerdo con ese medio.

“Arquitectura alemana innovadora de bajo consumo energético, ventanería termoacústica doble espaciada con solarban, aislamientos térmicos en techo y cielorraso, ingeniería en flujo de aire. Teja española. Acabados de lujo, ambiente e iluminación natural diseñada para instalación de 50 m² de paneles solares”, se puede leer.

La propiedad es de 406 metros cuadrados, tiene cuatro habitaciones, cuatro baños y tres garajes. “Yo creo que merecemos vivir en una casa así”, le habría dicho Days a su exesposo cuando la vio por primera vez en Internet, quien le respondió: “Pero toca verla, amor”.

“Amor, toca que Melissa traiga la maleta para ver cuánto tenemos”, le habría dicho en otro de los apartes del chat a los que tuvo acceso el medio mencionado.

