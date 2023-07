Reviven presentación de Andrés Cepeda en “El show de las estrellas” en 1998: “Cambió su físico, pero no su voz”

El recuerdo de Andrés Cepeda en 1998 con Poligamia (@andrescepeda / video Jorge Barón)

Andrés Cepeda llegó al quinto piso. El artista bogotano cumplió el 7 de julio sus 50 años y en las redes sociales sus fanáticos le enviaron buenos deseos, revivieron encuentros y fotografías del pasado. Uno de los recuerdos que más sorprendió fue el que realizó Jorge Barón con un video de Cepeda en El show de las estrellas.

El cantante bogotano se ha ganado el cariño de los colombianos de todas las generaciones a través de sus canciones románticas, su carismática personalidad y la rebeldía de su juventud. Sin embargo, pocos conocieron a Cepeda sin gafas y sin su cabello crespo. Ese fue el Andrés Cepeda que Jorge Barón recordó a través de sus redes sociales.

El show de las estrellas se ha realizado por más de 50 años a lo largo y ancho del país, aunque la pandemia lo suspendió y obligó a renovarse, dando a conocer y posicionando la carrera musical de cientos de artistas nacionales e internacionales en Colombia.

Andrés Cepeda es uno de los artistas nacionales más querido por los colombianos. @andrescepeda. Twitter

Andrés Cepeda no fue la excepción. Sus primeras visitas las hizo un joven bogotano que vivía el sueño de tener su banda de rock llamada Poligamia, la cual conformó junto a los músicos Juan Gabriel Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo, Virgilio Guevara y César López. Años más tarde empezaría a presentar su carrera como solista.

Con ocasión de su cumpleaños número 50, Jorge Barón recordó una de las primeras veces que vio a Andrés Cepeda en su programa. “Celebramos tus 50 años de vida. con este #TBT del Show de las Estrellas, viajamos en el tiempo para revivir una de tus presentaciones más memorables”, escribió el reconocido presentador.

Además, Barón le envió un mensaje especial al cantante de Día tras día, El carpintero del amor, Besos usados, entre otras, en el que le deseó muchos más éxitos. “Que sigas inspirándonos con tu música y que los próximos años estén repletos de éxitos y satisfacciones”, concluyó el presentador en su publicación.

Presentación de Andrés Cepeda en el Show de las Estrellas

El video publicado por el presentador del Show de las estrellas causó impacto entre los seguidores de Andrés Cepeda, no tanto por el mensaje, sino por su cambio físico. “Yo no lo hubiera reconocido”; “cambio físico, pero la voz intacta”; “Físicamente no veo a Andrés pero sí en su hermosa voz”; “Siempre ha sido un churrote”, se lee en los comentarios.

Con Poligamia, Andrés Cepeda estuvo desde 1989 hasta1998, cuando tomó la decisión de lanzar su carrera como solista. La agrupación de rock bogotana es especialmente recordada por éxitos como Desvanecer y Mi generación; precisamente el video publicado por Jorge Barón es de hace 25 años, cuando el artista pasaba sus últimos momentos con la banda.

A pesar del paso de los años, en ocasiones Poligamia ha logrado reunirse con todos sus miembros originales y sorprender a todas las generaciones que se hicieron fanáticas de sus éxitos. De hecho, la agrupación se presentará el próximo 28 de julio en el estadio El Campín.

Andrés Cepeda hizo parte de Poligamia desde 1989, hasta 1998

La banda de rock hará parte del evento conocido como Concierto de Conciertos en su edición 2023. Después de 35 años, el formato que marcó la historia de los eventos de entretenimiento en el país volverá a reunir a 40.000 personas en torno a la música en Bogotá, específicamente, en torno al rock en español.

Para el evento del 28 de julio, algunos de los artistas que se presentaron hace 35 años vuelven a hacer parte del cartel. Se trata de Miguel Mateos, Compañía Ilimitada y Los toreros muertos. Además de ellos se presentarán Poligamia (con Andrés Cepeda, Juan Turbay, Freddy Camelo, Gustavo Gordillo y Cesar López), Yordano, La Unión de Rafa Sanchez, Ekhymosis (no se ha confirmado si estarán con Juanes), Duncan Dhu, La Mosca, Amistades Peligrosas, El Cuarto Soda con un gran homenaje a Soda Stereo.

Como su nombre lo indica, este es un concierto que sobrepasa lo que otros eventos han logrado, pues reúne a doce artistas en una noche con shows completos; es decir, es un concierto que durará más de 8 horas.