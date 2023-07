Secuestro de una suboficial y sus hijos: por qué el padre de la sargento aseguró que el Ejército no quería que los medios se enteraran

Control militar en Tame, Arauca

Este miércoles 5 de julio de 2023, la sargento del Ejército nacional Gihislaine Karina Ramírez Chitiva y sus dos hijos menores de edad al parecer fueron secuestrados cuando realizaban el viaje por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se conocieron las declaraciones del padre de la militar y la razón por lo que desde el Ejército Nacional no quería que los medios de comunicación supieran de la noticia.

En diálogos para la revista Semana, Gerardo Ramírez, padre de la sargento, habló acerca del secuestro que se conoció en la madrugada del miércoles, sin embargo, ella se encontraba desaparecida desde el lunes 3 de julio. “Ella salió de aquí de Melgar el domingo, a las 3:30 p. m. El trasteo lo envió ella cuatro horas adelante y llegó bien, pero mi hija iba en su carro, con los niños y una perrita”, relató.

Ante la deseperación de su familia por no tener mayor información sobre el paradero de la suboficial y los menores de edad, Gerardo tuvo la intención de realizar el mismo recorrido de la sargente, para encontrar pistas, sin embargo, el Ejército Nacional le pidió que que tuviera paciencia.

“Lo único que me dijeron era que tenía que tener tranquilidad y paciencia; les dije que paciencia no puedo tener porque yo tengo que mirar a ver qué hago. Estaba pensando madrugar hoy e irme a hacer la ruta que ella hizo para ver si la puedo localizar, pero debido a unas visitas que tuve del Ejército, psicólogos... me decían que lo mejor era esperar”, confesó el familiar para el medio mencionado.

Así como lo explicó el padre de la sargento, la demora entre el momento en que su hija desapareció y la confirmación de la insitución tiene solo una explicación: “No querían que los medios de comunicación supieran”.

Sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva. Ejército Nacional

Por esta razón, Gerardo consideró que el Ejército pretendía que la situación no tendría mayores consecuencias y se resolviera lo más pronto, por lo que el secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez Chitiva se convirtiera en noticia.

Por su lado, la institución invitaba al padre de la suboficial a tener calma y estar tranquilo, pero no actuó de esta manera, pues se trata de la desaparición de su hija y no puede estar esperando: “Es mi hija, son mis nietos y yo no puedo quedarme quieto”, indicó a Semana.

La denuncia del padre de la sargento del Ejército secuestrada

En diálogo con Noticias RCN en la noche del martes 4 de julio, Gerardo Ramírez, padre de la sargento, indicó que su hija fue trasladada de base y por eso estaba haciendo ese viaje con sus hijos.

“Mi hija estaba en la base de Tolemaida, ella ya llevaba varios meses allí, el domingo inició un trasteo con todos sus cosas ya que le ordenaron que se tenía que trasladar hacia la Décimo Octava Brigada en Arauca. Ella mandó el trasteo adelante y cinco horas después se fue ella”, relató.

El padre de la sargento manifestó su preocupación por su nieto en condición de autismo, pues aseguró que necesita terapia constante. Además, desde el inicio sintió temor por los peligros que corría su hija en el trayecto que debía recorrer para llegar a Arauca.

“A mi me han llamado altos mandos que la estaban esperando a ella y me dicen que están haciendo todo lo posible para ubicarla, tengo miedo por esas zonas por donde ella iba son peligrosas hay muchos grupos ilegales”, expresó.

Así mismo, en una entrevista con Caracol Radio, el señor Ramírez pidió a los secuestradores que le respeten la vida a su hija y sus nietos. Clamó por su pronta liberación.