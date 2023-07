Nuevo restaurante de James Rodríguez enciende la polémica: “De lo más lobo”

"Arrogante", el restaurante de James Rodríguez es señalado de ser un lugar "lobo" por una reconocida periodista. (@jamesrodriguez 10 y @arrogantebogota/Instagram)

El jueves 17 de mayo se llevó a cabo la apertura del restaurante de James Rodríguez, el cual lleva por nombre Arrogante. El espacio de alta cocina se encuentra ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá y generó gran expectativa por cuenta de los elevados precios de la carta.

Recientemente, a través de redes sociales se conoció la opinión del establecimiento por parte de la presentadora Carolina Gómez, que se fue lanza en ristre en contra de la apariencia del lugar y a su juicio, la experiencia que vivió al interior luego de ver las condiciones en las que trabajan algunas personas.

“El restaurante de James en Bogotá, ‘Arrogante’, es de lo más lobo que he conocido”, fueron las primeras declaraciones de la comunicadora en su cuenta de Twitter, que, además, agregó que quienes todavía no hayan tenido la oportunidad de visitarlo “hágase un favor y no vaya”.

Restaurante de James Rodríguez es tildado de "lobo" por una reconocida periodista. @carolinagomezsn/Instagram

De inmediato, su trino generó que los internautas quisieran que ahondara más en su calificativo hacia el sitio, por lo que señaló que cosifican a las personas de baja estatura a quien Gómez calificó de “enanos”.

“Hasta tienen enanos cosificados, mucha bulla, shows, música que no deja casi ni hablar. De muy mal gusto muchas cosas”, fueron otras de las declaraciones que entregó la periodista en una respuesta a un internauta que le interrogó sobre su opinión.

Restaurante de James Rodríguez es señalado de cosificar a personas de baja estatura. @carolinagomezsn/Twitter

Pero esto no fue lo único que indicó Carolina Gómez en sus comentarios, pues también agregó que la atención del restaurante no era la apropiada, sino que la percibió “medio extravagante” y concluyó diciendo que cada persona es libre de escoger los sitios que visita para degustar la comida “pa’ gustos los colores”.

Críticas al restaurante de James Rodríguez encienden la polémica en Twitter. @carolinagomezsn/Twitter

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos, ya que algunos de los internautas que ya habrían visitado el restaurante del goleador de Brasil 2014 defendieron el lugar afirmando que todo está acorde a la dinámica que se maneja y la temática en la que fue concebido.

¿Cuál es la propuesta de ‘Arrogante’?

El establecimiento se encuentra en el barrio el Nogal, y ocupa un espacio de unos 350 metros cuadrados. La casa que acoge el restaurante tiene una larga historia en la ciudad de Bogotá. De acuerdo con Kienyke, en el pasado perteneció a la familia Mallarino, de gran arraigo en la capital del país.

En la edificación de arquitectura estilo Tudor, residió Luis Mallarino Child, nieto de Manuel María Mallarino, expresidente conservador de la entonces Nueva Granada entre 1855 y 1857. A su vez, Luis Mallarino es tatarabuelo de los actores Helena, María Angélica y Víctor Mallarino.

Restaurante 'Arrogante' de James Rodríguez

En las imágenes compartidas por las redes sociales de Arrogante en redes sociales, el concepto visual incluye una decoración que incorpora elementos medievales, con música y bailarines disfrazados como si se tratara de un circo de la época renacentista. De este modo, los comensales pueden sentir en carne propia la experiencia de comer como si estuvieran en la Italia del siglo XV.

En lo que se refiere a los precios, estos no aparecen publicados de momento. Aunque ya está habilitada la opción de reservar mesa. Tomando en cuenta lo que se puede observar en la carta publicada para la sede en Madrid, se espera que lo más destacado de su carta incluya las pizzas, pastas y ensaladas, dirigidas a un público con cierto poder adquisitivo.

Esto, considerando que el precio de los platillos oscila entre los 10 y 45 euros (aproximadamente entre 50 mil y más de 200 mil pesos colombianos). La carta incluye diferentes tipos de postre y una importante colección de vinos.