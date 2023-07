Primera baja de la Selección Colombia para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023

La Selección Colombia integra el grupo H junto con Marruecos, Alemania y Corea del Sur (Federación Colombiana de Fútbol)

En los próximos días, 4 ó 5 de julio, el entrenador Nelson Abadía dará a conocer la lista de 23 jugadoras convocadas a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023. Aunque se espera que se mantenga la base que logró la clasificación tras ser subcampeonas de la Copa América 2022, se esperaba algunas sorpresas en la convocatoria como la presencia de la portera del Palmeiras de Brasil, Katherine Tapia.

Sin embargo, fue la misma deportista la que comunicó a través de sus redes sociales que no estará disponible para el cuerpo técnico tras no lograr recuperarse de una lesión en la rodilla. En el comunicado emitido por Tapia expresa su tristeza por no poder estar en la cita mundialista, pese a haber viajado a Colombia luego del 29 mayo, cuando sufrió la lesión, para trabajar a doble jornada con el fin de recuperarse al 100%.

“Solo Dios sabe el porqué y para que de esta prueba, quizás ahora no entienda nada de porque me están sucediendo estas cosas, todo lo que había trabajado para estar aquí al lado de mis compañeras viviendo este sueño y hoy se derrumba... Sufrí una lesión el 29 de mayo y viaje a Colombia con la ilusión de poder recuperarme y llegar a tiempo a este sueño pero lastimosamente no podré llegar”.

Mensaje de Katherine Tapia tras la lesión que le impide disputar la Copa Mundial de la FIFA

La publicación iba acompañada de dos fotografías de Tapia defendiendo la portería de la Selección Colombia, pero en blanco y negro, reflejado la frustración que siente por perderse el evento mundial. Los cuerpos técnicos están obligados a llevar a la Copa del Mundo tres porteras, por ahora, las fijas serían Catalina Pérez, del Avai FC de Brasil, y Sandra Sepúlveda, que disputó la temporada 2023 con el Independiente Medellín en la Liga Femenina BetPlay. Las cafeteras viajarán a Oceanía el 8 de julio.

La preparación de Colombia y los próximos partidos que jugarán ante del Mundial Femenino

El combinado mayor femenino inició sus amistosos este año ante Costa Rica dentro de la Revelations Cup, encuentro que empataron 1-1. Posteriormente, midieron niveles contra Nigeria, mismo en el que terminaron venciendo por 1-0 con un tanto de Linda Caicedo.

Colombia cerró su participación en el torneo ante la anfitriona México en el que también cerró en empate 1-1. En términos generales, las presentaciones iniciales de las Superpoderosas fueron bastante tímidas y su reto principal iba a llegar en abril.

Luego en mayo enfrentó primero a la selección de Francia, que fácilmente le dio dos vueltas a Colombia tras golearla por 5-2. Luego enfrentó a Italia, encuentro en el que las cafeteras tuvieron un mejor juego, pero igual no consiguieron evitar la derrota y cayeron por 2-1.

Finalmente, llegaron los más recientes enfrentamientos ante las panameñas. El compromiso que disputaron en condición de visitante lo ganaron con un resultado de 2-0 con anotaciones de Catalina Usme y Daniela Montoya. Mientras que el choque disputado como locales lo cerraron en empate 1-1 con gol de la previamente mencionada Usme.

Por ahora, el único partido amistoso confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol una vez la delegación aterrice en Oceanía, será ante la República de Irlanda el viernes 14 de julio, 10 días antes del debut. Este tendrá lugar en el estadio Meakin Park de Brisbane, Australia. Se sabe que se trabaja en conseguir al menos otro encuentro ante un rival asiático.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA iniciará el 20 de julio y el debut colombiano será ante la República de Corea del Sur el 24 de julio a las 9 de la noche, hora colombiana. Su siguiente rival en la fase de grupos será Alemania el 30 de julio a las 4:30 de la mañana y cerrará esta ronda del campeonato ante Marruecos el 3 de agosto a las 5 de la mañana. A octavos de final clasifican las dos mejores selecciones de cada grupo.