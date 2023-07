Diego Guauque reveló que en su batalla contra el cáncer perdió uno de sus órganos

Diego Guauque confesó que perdió un riñón en el tratamiento de quiomioterapia para vencer el cáncer. | Foto: Instagram @diego_reportero

Diego Guauque al igual que otras personalidades de la vida pública, enfrentó una dura batalla contra el cáncer y se convirtió en referente de superación para una lamentable enfermedad. Luego de varias sesiones de quimioterapia, entregó a sus seguidores la buena noticia de que finalmente, el sarcoma perdió un 30% de su tamaño y tras una intervención quirúrgica, ya no había rastros de células cancerígenas en su cuerpo.

En entrevista con Semana, Guauque confesó los difíciles momentos que vivió durante el proceso para combatir el Leimiosarcoma, que lo enfrentó con uno de sus temores más profundos poniéndole la cara de frente a la muerte. Según indicó el comunicador, en medio del tratamiento perdió uno de sus riñones, ya que se encontraba bastante pegado al sarcoma.

Diego Güauque dejó mensaje en redes sociales tras finalizar su proceso de quimioterapias. @diego_reportero/Instagram

“El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón que estaba muy pegado al sarcoma y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”, fue la dura confesión que tuvo con el medio de comunicación antes citado.

Sin embargo, en medio de la enfermedad encontró algo positivo y fue que cáncer le ayudó a reordenar las prioridades que tenía en su vida, dejando de lado la salud y ubicando en primer lugar temas como el trabajo: “Si uno no almuerza, se dice a sí mismo ‘no importa’ o ‘no alcancé a dormir lo suficiente, no importa porque logré la entrevista’”, y agregó que su mayor prioridad ya no será trabajar, sino “tener buena salud”.

Afirmó que los partes médicos que ha recibido después del tratamiento de quimioterapia y la cirugía para eliminar por completo el sarcoma, han sido positivos, pero que al ser un tipo de cáncer poco estudiado, tendrá que entrar a un proceso de radioterapia para eliminar cualquier rastro que haya quedado en su organismo.

Diego Guauque contó que debió rapar su cabeza luego de que su cabello comenzara a caerse por los tratamientos de quimioterapia que recibe. @diego_reportero/Instagram

“Esta semana estuve en el oncólogo y me felicitó. Me dijo que mi caso tenía impresionados a los médicos. Es que mi cáncer es un sarcoma muy poco estudiado, no existía la suficiente literatura científica para saber cómo tratarlo, pero con los doctores hemos empezado a construir ese camino y lo que me alegra es que las personas que el día de mañana presenten ese sarcoma ya pueden fijarse en mi caso para salvar sus vidas. Y a eso aspiro: a inspirar a otros”, agregó.

Qué viene para Diego Guauque

Diego Guauque "chicaneó" con actividad tras superar el cáncer

Sin lugar a duda, los seguidores de Guauque se alegran por los avances exitosos que el periodista ha logrado en su tratamiento. No obstante, él reconoce que la batalla aún no ha concluido, ya que deberá enfrentar sesiones de radioterapia esperando que sean menos agresivas y no ocasionen una nueva caída de su cabello.

“¿Qué depara el futuro? Posiblemente, una ronda de quimioterapia adicional para asegurarnos de erradicar cualquier residuo que haya quedado después de la cirugía que extirpó el sarcoma, o lo más probable es que deba someterme a ciclos de radioterapia. Durante este semestre, no he tenido que enfrentar la radioterapia, por lo que será una experiencia nueva para mí. Sin embargo, el oncólogo determinará el próximo paso esta semana”, compartió el periodista en una de sus historias de Instagram.

La valentía y actitud positiva de Diego Guauque ante esta adversidad han dejado una huella imborrable en varios de sus seguidores. Su determinación para afrontar cada etapa del tratamiento y compartir su experiencia en las redes sociales ha generado un impacto significativo, brindando esperanza y aliento a aquellos que también enfrentan batallas contra el cáncer.