Óscar Iván Zuluaga indignado porque a Juan Manuel Santos no le fue mal con Odebrecht como a él: “Nos volvieron mierda”

Excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, furioso porque Santos no podría ir preso como él. AFP.

En los audios que se conocieron este fin de semana, cuyo protagonista es el excandidato presidencial uribista Óscar Iván Zuluaga, salió la mención del nombre del expresidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón. Aunque el también Nobel de Paz fue absuelto por dineros ilícitos a su campaña por parte de Odebrecht, otra cosa dijo su entonces contrincante electoral en 2014.

En las elecciones presidenciales de hace ocho años, Zuluaga le ganó en la primera vuelta a Santos, pero no logró derrotarlo en segunda. Desde los debates, había una tensa relación entre los dos aspirantes a gobernar a Colombia. Sin embargo, todo empeoró cuando se conoció que a las campañas de ambos aspirantes había entrado dinero, presuntamente, de la firma brasileña Odebrecht.

Aunque al que peor le fue es a Óscar Iván Zuluaga, a quien la Fiscalía General de la Nación imputará por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular, Santos parece salir bien librado. Esto indignó al entonces aspirante del Centro Democrático, quien le dijo al exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta que era “berraco” lo que estaba pasando.

Santos - Zuluaga: sigue la pelea por corrupción desde que el primero derrotó al segundo en 2014. Reuters.

“Berraco lo que le están descubriendo a Santos con todo eso, qué mierdero tan grande para ellos. No sé qué van a hacer”, señala Zuluaga en los audios que reveló la revista Semana este sábado.

Esas grabaciones están en manos de la Fiscalía. Allí, además, el también exministro da a entender que, pese a que antes lo negaba, siempre supo que dineros mal habidos le ayudaron a financiar su campaña en el 2014.

Incluso, le dice a Arizabaleta, que era su aliado y ahora se convirtió en testigo en su contra, que no concebía como era que a la campaña de Juan Manuel Santos no le había generado tantos líos como a él. “Del lado de Santos no pasa nada”, asegura Zuluaga en una de las conversaciones que grabó y luego filtró Arizabaleta.

Sin embargo, Santos no saldría tan bien librado. Arizabaleta, en esa llamada con Zuluaga, dio a entender que como Santos era presidente cuando ocurrió el escándalo, y luego participó por la reelección, desde el Gobierno logró tapar el escándalo de presunta corrupción en su segunda campaña presidencial.

El excandidato a la presidencia de Colombia del partido Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a imputación. REUTERS/Luisa González

Por su parte, Óscar Iván Zuluaga dice que, fiel a sus “principios”, seguirá “dando la batalla” y que, en el momento que le toque responder, lo hará. Tal parece que llegó la hora. No obstante, no duda en sindicar a Juan Manuel Santos de gestionar los hilos de la Presidencia para hacer presuntas triquiñuelas.

“Esto es de la campaña de Santos que pactaron con empresas colombianas, que abrieron operaciones en Panamá”, dijo el delfín político de Álvaro Uribe en las elecciones presidenciales del 2014 y del 2022.

A su vez, se anticipa que ya se filtró toda la información que lo podría llevar a la cárcel y, con palabras de grueso calibre, le dice a su entonces aliado que lo “volvieron mierda”.

“Que digan lo que se les dé la gana, ya estuvo, me acabaron o nos acabaron, nos volvieron mierda, nos dijeron de todo”, afirmó Zuluaga, a su vez que consideró que fue “un punto de dignidad” la manera en que salió de la política y que, a su juicio, lo diferenció de la campaña de Juan Manuel Santos.

El hijo de Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, metido en la polémica de corrupción de su papá. Colprensa

El hijo de Zuluaga, David Zuluaga, que también será imputado por la Fiscalía tras sus labores como gerente de la campaña de su progenitor en 2014, es otro de los motivos por los que el excandidato presidencial del Centro Democrático se mostraba preocupado.

“Dedicado a este problema y protegiendo a David. Es que David está en el trámite del asilo, jueputa. Si esto revienta en cabeza de él, chao”, dijo Zuluaga a Arizabaleta.

Cabe recordar que, de acuerdo con la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga “recibió y no reportó 1′610.000 dólares que le entregó la constructora brasileña Odebrecht para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoça” y que usó para su campaña presidencial.