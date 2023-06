Las pullas de Shakira a Piqué en “Copa Vacía”: “Estás más frío que el mes de enero”

(archivo - captura video Copa Vacía)

Copa Vacía, el nuevo lanzamiento de Shakira de la mano de Manuel Turizo, llegó a las plataformas de reproducción y, como se anticipaba, está dando de qué hablar entre los fanáticos. Aunque se pensaba que la barranquillera ya había terminado el ciclo de canciones dedicadas a su ex, algunas frases de la canción y momentos del video se interpretaron como nuevas indirectas a Piqué.

Te puede interesar: Shakira y Manuel Turizo tienen nueva colaboración, “Copa Vacía”: letra, fecha y hora del lanzamiento

El videoclip oficial superó los 3.6 millones de reproducciones en menos de 12 horas y se convirtió en tendencia #1 en YouTube; siendo un nuevo éxito del 2023 para Shakira. La canción se une a los lanzamientos de la colombiana durante el último año, revelando detalles de su separación.

(@shakira)

La misma Shakira minutos antes del lanzamiento estrenó el Shakichat, un canal de difusión con sus seguidores de Instagram, en el que envió dos audios revelando detalles de Copa Vacía. Desde ese momento anticipó que la canción también está relacionada con la ruptura de su relación con Gerard Piqué.

Te puede interesar: “Copa Vacía”: Así suena y se ve el último lanzamiento de Shakira

“En el video soy una sirena ... la figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida, porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mí misma y esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero, rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”, anticipó la colombiana a sus millones de seguidores.

El canal ya tiene casi 400 mil miembros. Shakira (vía Instagram)

En efecto, a la barranquillera se le ve personificada como una sirena, quien se enamora de un humano, en este caso Manuel Turizo. Al mejor estilo de La sirenita, la historia clásica de Disney, por amor la protagonista decide abandonar el mar para estar con su enamorado.

Te puede interesar: Shakira confirmó que se enteró de la traición de Piqué por la prensa

Cabe recordar que, en varias ocasiones, Shakira ha reconocido que su establecimiento en Barcelona y poca aparición en medios durante la última década se debe a que priorizó su vida junto a Gerard Piqué y sus hijos.

Tal como en el video de Copa Vacía, el enamorado decide ‘encerrar’ a la sirena en una casa de cristal, pero sin prestarle mucha atención, una representación de lo que habría sido la vida de la colombiana en Europa.

(captura video Copa Vacía)

Ante las autoridades españolas, de hecho, Shakira reconoció que “No tenía ganas de venir a España ... Para mí estar en España es un sacrificio enorme para mi éxito profesional” e incluso reveló que se mudó a Barcelona “por apaciguar un poco los celos de Gerard, que eran naturales porque no teníamos una relación consolidada.

Eso, en cuanto a la historia que se narra en el videoclip, pues al final la mala situación en la que el humano tiene a la sirena, prestando más atención al celular y los videojuegos; ella termina rodeada de basura. Pero la letra de la canción también tiene sus detalles que han llamado la atención.

(captura video Copa Vacía)

Después de las claras dedicatorias en canciones como Te Felicito, Monotonía, Music Session #53 y TQG, en Copa Vacía en la primera estrofa Shakira ya está diciendo que “Ya no sé qué hacer para obtener más de ti”.

Nuevamente sus fanáticos han encontrado relación de las letras con su situación con Piqué, pues asegura que “estás más frío que el mes de enero / pido calor y no das más que hielo”. En el coro también la barranquillera lanza un importante apunte y es que “Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”.

(captura video Copa Vacía)

En Te Felicito Shakira reclamó la facilidad de su expareja para fingir que ‘todo estaba bien’; mientras en Monotonía justificó el final de su relación con la manera en la que estaban conviviendo; siguió con Music session #53 siendo mucho más reveladora sobre la infidelidad de Piqué con Clara Chía y en TQG señaló que ahora estaba viviendo un mejor momento de su vida.

Sin embargo, en Copa Vacía la barranquillera regresa a otro punto de quiebre de su relación con Gerard Piqué, sería la indiferencia del exfutbolista ante ella, incluso cuando Shakira sacrificó parte importante de su carrera musical para que él desarrollara la deportiva.

“Siempre tan ocupado con tanto negocio, / Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio”, dice la colombiana y agrega “Suelta el teléfono, usa tus manos conmigo”. Una de las frases que más impacto causó entre sus seguidores fue “Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo”.

(captura video Copa Vacía)

“Tus besos son de agua salada, bebo y no me cala nada / Te espero y me desilusionas y así no funciona”, es otra de las reveladoras frases que Shakira interpreta en su nueva canción. Pero las partes de Manuel Turizo también tendrían detalles que los fanáticos no pasaron por alto.

El cantante cordobés de 23 años dice que “Me tienes en la calle buscando / Como llenar este vacío que se siente”. Incluso en la parte de la canción interpretada por él se habla de la posibilidad de encontrar un nuevo amor.

“Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona / Reanimando un corazón que no reacciona / No quiero intentarlo con otra persona”, canta Turizo en su canción junto a Shakira, mientras en las plataformas se sigue posicionando como un nuevo hit.

Letra completa de “Copa Vacía”

[Shakira]

Lo ves así, este ritmo no puedo seguir / Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti / Porque no quieres cuando yo quiero / Estas más frío que el mes de enero / Pido calor y no das más que hielo.

Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía / Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Siempre tan ocupado con tanto negocio, / Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio / Relájate aquí en el sofá y dame tu atención.

No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído / Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo / Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía / Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah, ah, ah

[Manuel Turizo]

Como si yo no sintiera nada, ahora me miras tan diferente / Y yo nadando en contra de la corriente / Me tienes en la calle buscando / Como llenar este vacío que se siente.

Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona / Reanimando un corazón que no reacciona / No quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

[Shakira]

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Ambos]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Shakira]

Tus besos son de agua salada, bebo y no me cala nada / Te espero y me desilusionas y así no funciona

[Ambos]

Pero no quieres cuándo yo quiero / Estas más fría que el mes de enero / Te doy calor, pero tú siempre hielo

[Shakira]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

[Manuel Turizo]

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

[Ambos]

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué / Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía