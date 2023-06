Hospitalizaron a la hija de una presentadora de RCN tras ingerir por accidente 45 pastillas

Maythe González, Jessica de la Peña, Andrea Guerrero y Andrea Jaramillo | Foto: Instagram @maytheg

Un momento de pánico y terror enfrentó Maythe González, presentadora de RCN y NTN24, luego de enterarse que su pequeña hija, de aproximadamente 3 años, se tomó 45 pastillas de un medicamento que ella guardaba en su casa.

De acuerdo con lo expuesto por la comunicadora a través de un video que recuperó el programa de entretenimiento Lo sé todo, la pequeña Valeria estaba jugando en su cuarto e, inesperadamente, apareció con el rostro lleno de una extraña sustancia.

“Tenía la boca, las mejillas y la lengua blancas ¡Todo blanco!, entonces yo reaccioné mal en medio del estrés y del miedo que me dio (...) Resulta que se tomó el pote de 50 pastillas de un producto homeopático, aunque luego encontramos cinco cápsulas por ahí ¡Yo me volví loca irracional!”, aseveró la presentadora de RCN.

Maythe suele presumir a su hija Valeria en redes sociales | Foto: Instagram @maytheg

Fue entonces cuando Maythe González se llevó a la niña de urgencias al hospital y allí le hicieron un lavado gástrico para limpiar su organismo del medicamento.

La emergencia no pasó a mayores y la salud de Valeria no resultó afectada. Sin embargo, la periodista barranquillera aprovechó la ocasión para hacerle varias recomendaciones a su comunidad de seguidores, entre estas actuar con calma —no como ella— y así poder pensar “con cabeza fría”.

La noticia generó un gran impacto entre los seguidores de la mujer y mientras algunos se preocuparon por cómo estaba la niña, otros se dedicaron a cuestionar a Maythe González por haber descuidado a la menor.

Esta fue la explicación que dio la presentadora sobre esta emergencia | Video: Instagram @losetodocol

“Eso pasa por estar pendiente del celular y descuidar a los hijos”, “me impresiona ver tantos padres responsables que no descuidan a sus niños ni un solo segundo”, “dejen de criticar tanto que ese tipo de cosas ocurren en un abrir y cerrar de ojos” y “menos mal era un medicamento homeopático”, fueron algunos de los comentarios que recibió la atlanticense.

La presentadora de RCN que se va del país para ser ama de casa

Una sorpresiva noticia recibieron los televidentes de ‘Mañana express’ en abril de 2023, informativo matutino del canal RCN, tras conocerse que Yalena Jácome dio un paso al costado, pues sus nuevos planes de vida están en otro país.

La mujer ya se había retirado de su oficio por seguir los sueños de su esposo | Foto: Instagram @yalenajacome

“Traté de aguantarme toda la emisión, pero les cuento que me voy porque hay una oportunidad familiar para irnos fuera del país. Lo que quiero decir es que mis grandes amigos, los que llevo en el corazón, siempre los he hecho en el trabajo. Me voy y me despido de los compañeros de trabajo, pero me llevo amigos en el set, del máster y todos los periodistas”, explicó durante su último programa.

La periodista aseguró que la razón de su renuncia es que, en próximos días, se irá a vivir a Estados Unidos con Andrés Villamizar, su esposo, detrás de una oportunidad laboral que se le presentó al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Me voy para Washington. Voy a estar ahí con mi familia y me dedicaré a ser ama de casa, por el momento. De pronto, más adelante, vuelvan a saber de mí, pero ahora mi prioridad es mi familia, mi hijo y mi esposo”, agregó Yalena Jácome.

Esta fue una de las postales que dejó la despedida de Yalena Jácome del canal RCN | Foto: Instagram @yalenajacome

Horas más tarde, en redes sociales, la periodista de El Carmen de Bolívar recordó que esta no es la primera vez que acomoda su vida a la de su esposo, pues ya lo había hecho en 2018, cuando dejó de vivir en Bogotá para radicarse en la ciudad de Cali, donde Andrés Villamizar tenía una “gran misión”.

“Nuevamente pongo mi carrera profesional en pausa y esperando que pronto, en el momento indicado, nos volvamos encontrar a través de un medio de comunicación. Desde hace nueve años mi prioridad es mi familia y, desde hace cinco, todo lo que hago es pensando en el bienestar de mi hijo Alberto”, indicó.