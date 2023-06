Alina Lozano respondió a famosa actriz que criticó las relaciones con hombres jóvenes: “Nadie me quita lo bailado”

Alina Lozano y Jim Velásquez van a contraer matrimonio. | Foto: Instagram @jimvelasquezoficial

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque él es mucho menor que ella, la relación lleva más de un año y porque se van a casar en los próximos meses. Sin embargo, la diferencia de edad poco les importa y así lo reiteró ella en un nuevo pronunciamiento.

Las palabras de la colombiana surgieron como respuesta a lo dicho por Sylvia Pasquel, actriz mexicana que participó en ‘Yo amo a Juan Querendón’ —versión colombiana de ‘Pedro el escamoso’—, quien cuestionó a quienes sostienen amoríos con hombres mucho más jóvenes.

Lo primero que dijo Alina Lozano sobre su colega es que “terminó metida en el baile” de su relación sin tener nada que ver, tan solo por dar su opinión sobre ese tema.

"Terminas manteniéndolos”, aseguró la mexicana Sylvia Pasquel sobre la relación de Alina Lozano con Jim Velásquez. | Imagen: edición Infobae

“Ella no habló de nosotros, sino que respondió a título personal, entonces dijo que en las relaciones con tanta diferencia de edad la mujer termina manteniendo al muchacho y por eso no tenían futuro ¡Ni que fuéramos tan importantes o ella no tuviera nada que hacer, sino opinar de mi relación!”, advirtió en un video que tituló ‘Nadie me quita lo bailado’.

La mujer, de 54 años, también aseguró que, contrario a lo dicho por Sylvia Pasquel, su noviazgo con Jim Velásquez tiene futuro y goza de un gran pensamiento.

“Esto ya tiene un futuro increíble. En un año y dos meses considero que ha dado unos frutos muy interesantes a nivel emocional, espiritual y hasta económico ¡Lo que se vive es lo que importa! Yo puedo terminar mi relación con él y lo que hemos vivido nadie nos lo va a quitar”, agregó.

Así se pronunció al respecto | Video: Instagram @lozanoalina

Alina Lozano mencionó también que, a pesar de haber sufrido muchas veces con las relaciones amorosas, conserva una amistosa y sana comunicación con cada una de las parejas que ha tenido, pues ha sabido llevarse “lo mejor de cada uno”.

“Una persona llegó a escribirme que yo no sabía lo que estaba haciendo con mi imagen por meterme con un hombre menor, ya que según él yo soy un símbolo nacional ¡Imagínense a lo que hemos llegado! (...) No tengo sensaciones de estar en deuda con mi imagen, la artista que soy y lo que he hecho con mi trabajo no lo voy a perder porque nadie me lo puede quitar, mucho menos esta decisión”, concluyó en su video.

Alina Lozano y Jim Vlelásquez @drfelipegonzalez

Cabe recordar que en su anterior publicación, la mujer les contó a sus seguidores que por fin conoció a su suegra. Además, cuestionó la connotación negativa que se le ha dado a las suegras dentro de la sociedad.

“Siempre nos han dicho que es lo más desagradable y amargado, también las pintan como brujas. Eso es despectivo contra las mujeres y su rol de suegras (...) Con el tema del suegro no pasa mucho eso, por ejemplo”, aseveró.

"Yo estaba muy nerviosa", dijo sobre este encuentro | Video: Instagram @lozanoalina

El curioso regalo de bodas que recibió Alina Lozano

En conversación con la emisora radial La Kalle, el martes 6 de junio, Jim Velásquez contó cuál era el obsequio que tenía preparado para su futura esposa. Incluso dejó ver que, para ello, sería necesario retirarse de Bogotá unos días.

“Alina va a entrar al quirófano en ocho días. Estoy muy emocionado porque le van a hacer cirugías plásticas y yo estoy muy feliz porque va a ser una súper transformación”, expresó el novio de la actriz.

Posteriormente, el también actor se dio a entender que serían varias las partes que retocaría Alina Lozano, como sus piernas, glúteos y hasta senos. Sin embargo, las palabras del prometido de Lozano fueron dichas a modo de broma y la cara que la mujer hizo al escucharlo lo confirmó.

Alina Lozano quiso verse más joven y por eso se sometió a un tratamiento estético. | Foto: captura de pantalla

Lo cierto es que Alina sí se sometió a varias cirugías, de las cuales salió muy bien el pasado 17 de junio y, según el médico que la operó, el doctor Felipe González, la cirugía fue exitosa.

Alina Lozano antes y después de las cirugías Fuente: @drfelipegonzalez

Por su parte, Alina Lozano se mostró muy feliz por los procedimientos y los resultados de estos.

“Salí feliz después de todos mis procedimientos. Gracias”, escribió Alina en la publicación en la que se le ve en una silla de ruedas saliendo del hospital. Dentro de las cosas que grita, Alina exclama: “Chao, doctor, lo amo. Sacó la otra que hay en mí ¡Quedé como de 15!”.