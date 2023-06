“Lo que me pasó fue muy traumatizante”, Daniela Legarda respondió si volvería a vivir en Colombia

Daniela Legarda. Foto: @danielalegarda

En el año 2019, la familia de Fabio Andrés Legarda Lizcano pasó por una de las peores situaciones que se pueden vivir: el fallecimiento de un familiar. En febrero de aquel año, el reguetonero y youtuber colombiano murió en Medellín por cuenta de una bala perdida.

Desde entonces, una de sus hermanas —Daniela Legarda— no ha querido volver a vivir en el país. La también influenciadora dio cuenta de ello cuando por los recientes días activó la caja de preguntas desde sus Historias de Instagram y uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le preguntó: “¿Volverías a vivir en Colombia?”; a lo que contestó:

“Amo Colombia, pero honestamente no creo que pueda. Lo que me pasó fue muy traumatizante y trae muchas memorias. Yo viví en Colombia solo dos veces... cuando era bebé y cuando estaba mi hermano allá. No me gustaría vivir allá sin él. Por eso no, pero cuando él falleció yo básicamente pasaba mitad del año en Colombia y aunque estoy muy agradecida con las oportunidades, fue muy difícil para mi salud mental. Yo estaba pasando por un duelo tan fuerte y estaba sola, sin nadie en Medellín, fue difícil”.

Desde la trágica muerte del cantante urbano, Daniela y María Legarda —sus hermanas— no han dejado pasar oportunidad para recordarlo, tanto en la fecha de su cumpleaños como en el aniversario de su muerte. En noviembre de 2022, cuando Legarda habría cumplido 33 años de edad, Daniela redactó en su cuenta de Instagram:

“Happy birthday hermano... Te amamos mucho, hoy y todos los días vamos a celebrar tu vida llena con sonrisas. Y a sus queridos fans, gracias por todo el apoyo y amor incondicional. Los invitamos a todos que vean esto hoy que sonrían y lo recuerden con felicidad. Que por favor le manden toda la luz y bonita energía. Legarda vive en todos nuestros corazones. Te amamos hermano”.

Por otro lado, no sobra recordar que Daniela Legarda también ha seguido los pasos de su hermano en la música, y ha lanzado algunas canciones como ‘última vez’ con Juan Duque, reguetonero antioqueño. A continuación, el video musical:

Daniela Legarda confirmó ruptura con Matt Paris

Daniela Legarda iba aproximadamente por sus dos años de relación sentimental con Matt Paris, quien se desempeña como cantante urbano. Sin embargo, en mayo pasado la influenciadora les comunicó a sus seguidores en las redes sociales que su noviazgo había llegado a su fin. Así las cosas, por medio de sus Historias de Instagram empezó bromeando ligeramente sobre la situación al hablar de lo que supuestamente se llama ‘lipo tusa’.

“La vida me lo ha tirado difícil últimamente. El otro día subí una foto en Instagram y muchos de ustedes me preguntaron si me hice la lipo ... y déjenme contarles algo porque les voy a ser súper, súper honesta. Hay algo que se llama la ‘tusa lipo’, que es cuando tu corazón está roto, que casi no comes porque estás tan triste y todo el mundo cree que te hiciste la lipo, ¡pero no! esa soy yo ahora mismo”.

Más adelante, confirmó que su relación con Paris no va más, pero aseguró que todavía se aman. También pidió que no le enviaran odio al reguetonero, puesto que es una de las mejores personas que ella ha conocido y su noviazgo no terminó por nada malo, aunque no amplió los detalles sobre los motivos. “Estoy pasando por una tusa y muchos de ustedes me han preguntado si estoy con Matt y la respuesta es no”, resaltó.

A continuación, el video compartido por la influenciadora en su momento: