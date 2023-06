Festival de la Lechona 2023: le contamos cuándo y dónde se realizará

La lechona es un plato tradicional de la gastronomía y cultura tolimense que fue institucionalizado el 29 de junio mediante Ordenanza 020 del 2003.

Del 1 al 3 de julio, más de una dieta se verá interrumpida gracias a la celebración de la segunda edición del Festival de la Lechona 2023, una conmoración que resalta el valor de uno de los platos típicos y más deliciosos de la gastronomía colombiana.

Por segunda ocasión los bogotanos podrán disfrutar de un sin fin de apuestas y platos de cerca de 50 restaurantes participantes que hacen parte de una celebración popular, carnuda y crujiente.

El epicentro del encuentro se llevará a cabo en Zona L, del barrio Olaya (en la avenida Caracas, entre la calle 27 sur y la calle 28 C sur), punto de alta afluencia de locales expertos en el manejo de la lechona tolimense y huilense. Además, participarán otros locales que se encuentran situados en la carrera 12 H.

Según lo indicó las redes sociales del festival, en 2023 se conmemora 40 años del gremio de emprendedores que se dedican a la venta y distribución de lechona, a su vez, de ser una fiesta por la celebración del 29 de junio “El Día Nacional de la Lechona”.

Durante los tres días de conmemoración, los asistentes podrán acceder a platos desde $12.000 (el básico de lechona + chicarrón y arepa); además de, varios experimentales de la comida rápida:

Conos de lechona.

Hamburguesa de lechona.

Perros calientes de lechona.

Picada de lechona.

Nachos de lechona.

Morcillas.

Sandwich de lechona.

Plátano lechonado

Costillas de cerdo.

Tamal de lechona.

Pizza de lechona.

Pincho de chicharrón con arepa.

Empanadas de lechona.

Marzocada de lechona.

En otros.

Estos son algunos de los restaurantes que participaran en la segunda edición del Festival de la Lechona 2023:

El Sabor Gourment.

Lechoneria Juanchito Tolimense.

Lechoneria la Fonda Tolimense.

Lechoneria el Marranito Tolimense.

El Cerdito del Sabor Tolimense.

Lechoneria Los Héroes del Sabor.

Lechoneria Donde Jimmy.

Rica Lechona.

Donde Pacheco.

29 de junio: El Día Nacional de la Lechona

De acuerdo con Señal Memoria de RTVC, la lechona es un plato tradicional de la gastronomía y cultura tolimense que fue institucionalizado el 29 de junio mediante la Ordenanza 020 de 2003.

El cerdo llegó a América durante la conquista española en el siglo XVl, debido a que la península ibérica se encontró invadida por cerca de 800 años por los árabes, lo que forzó a una gran variedad de cerdos en el mediterráneo y en toda Europa.

Además, se indica que la lechona se encuentra emparentada con el asado castellano y gracias a las prácticas de mestizaje, en la zona del Tolima Grande, el plato se consolidó como parte de su cultura y bajo una receta especial.

Sin embargo, el concepto de la lechona, después de un tiempo, y su expansión en el territorio nacional, estuvo sujeta a varios cambios en su manera de preparación, ingredientes y acompañamientos: ¿Lechona con o sin arroz?

Así se puede preparar una lechona casera

Delicioso plato típico colombiano. Foto archivo.

Según el portal mycolombianrecipes.com, la preparación de una lechona casera no están compleja, no obstante, es necesario seguir una serie de pasos para no fallar en el intento:

Ingredientes (para seis porciones):

1/4 taza de manteca de cerdo.

Cuatro cebollas largas picadas.

Cuatro dientes de ajo, finamente picados.

Una cucharadita de comino molido.

Una cucharadita de sazón con azafrán o color.

3/4 taza de arvejas amarillas o verdes.

1 1/4 tazas de arroz cocido.

Sal y pimienta.

Dos libras de carne de cerdo, cortado en trozos pequeños.

Preparación

En una cacerola mediada derretir la manteca de cerdo, añade la cebolla larga y el ajo. Cocine durante tres minutos. En un tazón grande, mezcle la carne de cerdo, arroz cocinado, comino molido, sazón arvejas, sal y pimienta. Añada la manteca de cerdo y la meza de cebolla a la carne. Cubra la preparación y colóquelo en refrigerados por una hora.

Para armar la preparación: