Desde Ucrania, Héctor Abad y el excomisionado de paz Sergio Jaramillo narraron los horrores de la guerra, recordando la masacre de Bojayá

Sergio Jaramillo y Héctor Abad el martes 27 de junio al frente de un edificio destruido en Donetz (Donbás). (Twitter Gustavo Gómez)

Sergio Jaramillo, el excomisionado de Paz y quien ideó y llevó a buen puerto la campaña ‘Aguanta Ucrania”, y el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, están en la región de Donbás (Ucrania), desde donde narraron sus impresiones con relación a la resiliencia del pueblo ucraniano, sin perder de vista el contexto de guerra que Colombia ha padecido durante más de medio siglo.

Aguanta Ucrania, para tenerlo en el radar, es una campaña para mostrarle al pueblo ucraniano la solidaridad de América Latina ante la invasión de la que están siendo víctimas por parte del Kremlin; para que el pueblo ucraniano sepa que el pueblo latinoamericano no es ajeno a su sufrimiento.

“Nosotros llegamos el sábado a participar en la feria del libro, a presentar nuestra campaña. Aquí la gente no se rinde, va a las ferias, fue a nuestro evento, aplaudió viendo los videos de nuestros escritores. Después bajamos al Donbás, donde se está desarrollando la parte más dura de la guerra, para expresarle nuestra solidaridad a la gente, para mostrarles que a América Latina le importa lo que están haciendo, que compartimos su sufrimiento. En eso estamos: acercando a Ucrania y a América Latina”, comenzó por expresar a los micrófonos de Caracol Radio el excomisionado de Paz.

Héctor Abad en la feria del libro en Ucrania

Narrando que las ciudades tienen una presencia militar muy fuerte, Sergio Jaramillo tildó de “impresionante” el estoicismo del pueblo ucraniano, pues lo que se ve es que la ciudadanía no se rinde y la manera de hacerlo ha sido la de seguir con sus vidas normalmente.

“Es algo realmente muy impresionante de ver, el estoicismo del pueblo ucraniano. Ucrania va a aguantar todo el tiempo que sea necesario. Esta gente está decidida a no rendirse, a no entregar su país y lo que requieren es apoyo de todos nosotros; apoyo moral y apoyo de otro tipo de necesidades como, por ejemplo, aparatos de rayos X. Los que tienen son de la era soviética. Hay mucho que se puede organizar para este pueblo que no se va a rendir”, puntualizó en su mensaje el excomisionado de Paz colombiano al medio ya citado.

Ahora, con relación a Colombia, y a la gente que ha comparado el dolor de la guerra colombiana con lo que atraviesa Ucrania, Héctor Abad Faciolince fue claro al advertir que el dolor es muy similar, la muerte y la destrucción son muy similares, pero sin duda el hecho de que lo que está padeciendo Ucrania es una invasión por cuenta de un poder exógeno cambia todo el panorama.

“Es muy distinto invadir un país, a sentirse invadidos por otro que es una potencia imperial, militar, atómica, que te quiere despojar de todo. Eso les está dando una capacidad de resistencia que los ha hecho resistir y aguantar y creo que lo seguirán haciendo (...) Es distinta una agresión exterior que una guerra civil, que la guerra interna. Es distinto cuando uno siente que son otros de afuera los que vienen a traer la muerte y cuando el ejército que te invade es muy poderoso. Nosotros nunca tuvimos alarmas de ataques aéreos pero acá oímos las alarmas varias veces. Es un tipo de guerra muy distinto”, precisó Abad Faciolince.

El testimonio de Leyner Palacios

No obstante, a este respecto Jaramillo se refirió al testimonio de Leyner Palacios Asprilla sobreviviente de la masacre de Bojayá y quien, en el marco de Aguanta Ucrania, condenó la invasión desde su propia experiencia de vida.

“Él pasó 36 horas metido en el río, en el agua con su niña en brazos cuando las FARC lanzaron el misil. En Bogotá esto nos parece una película pero hay gente en Colombia que vivió la violencia en carne propia, que sabe lo que es que le caiga un misil en la cabeza y que están saliendo a rechazar esta invasión y a expresar su solidaridad con los ucranianos”, puntualizó Jaramillo.

Condena de una víctima de las FARC a la invasión de Rusia a Ucrania

Abad Faciolince, quien no sabe si está caminando sobre su próximo libro, advirtió que “las historias están en todas partes y lo que nos cuentan es tremendo. No se si será un libro pero algunas crónicas de esta terrible situación seguramente saldrán. No se qué va a salir pero algo saldrá de esta situación tan dura y tan hermosa”.

“El corazón aquí siempre se aprieta mucho. Ayer nos movimos por varias ciudades destrozadas por los rusos, bien fuera porque pasaron por allí o porque lanzaron bombas o misiles así que ver edificios destruidos en donde murieron familias enteras; ver puentes volados; ver que las bibliotecas y los hospitales tienen sacos de arena para protegerse y ver que casi todas las ventanas los vidrios han sido sustituidos por placas de madera es muy triste. Es un escenario muy duro”, relató.

Y concluyó con la visita que hicieron en las últimas horas a la familia de un poeta al que los rusos se llevaron vivo, lo torturaron, nunca volvió y después su cuerpo apareció con dos balazos.

“El había dejado un diario enterrado en el jardín y la escritora con la que hemos viajado, Victoria, lo encontró, y él cuenta los horrores de los últimos días desde que los rusos llegaron a su pequeña aldea. Las cosas que uno ve son muy duras pero también muy esperanzadoras porque uno ve a la gente con la moral completa”, concluyó.