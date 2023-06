Campeón con Atlético Nacional le mandó vainazo a Millonarios ¿Pataleo de ahogado?

El exjugador del Rey de Copas escribió picante trino. Imagen: @alejobernal18/Twitter

Continúan las repercusiones del título de Millonarios que se impuso sobre Atlético Nacional, en la que para muchos fue la mejor final del fútbol colombiano por ser dos de los equipos más ganadores del balompié cafetero. Tras igualar a un tanto en los 90 minutos a un tanto la estrella del primer semestre se definió desde el punto blanco del penal.

Millonarios cortó una racha de más de cinco años sin ser campeón de la liga, y que mejor el cuadro antioqueño uno de los más acérrimos rivales. En los dos partidos el Embajador mostró mejores argumentos futbolísticos que los Verdolagas que se quedaron con las manos vacías.

La derrota ante la escuadra capitalina fue un duro golpe para los hinchas de Atlético Nacional, que por ahora tendrán que seguir esperando para bordar en su escudo la estrella 18 y seguir sumando trofeos en sus vitrinas. Uno de los que se pronunció tras título de Millonarios fue el exjugador del Rey de Copas, Alejandro Bernal vía Twitter.

El nacido en Montería (Córdoba) lanzó una pulla a Millonarios que no cayó nada bien en los usuarios el cuadro bogotano: “Anoche ganaste y te felicito por ello, pero en mi mesa todavía NO te puedes sentar att ATL NACIONAL”.

El exjugador de Nacional lanzó picante trino tras el título del Embajador. @alejobernal18/Twitter

Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los internautas que rechazaron el comentario del ex Independiente Santa Fe que desde hace un tiempo reside en los Estados Unidos en donde sigue ligado al fútbol, pero en la parte formativa.

Reacciones

“Jamás me sentaría en la mesa de un ladrón, sicario, narcotraficante o similares, a mi sí me enseñaron a qué en la vida hay que lucharla y no a ganar las cosas por la vía fácil por aparentar, eso es lo que ustedes representan”.

“Cómo hizo para almorzar sin atragantarse con las lágrimas?”.

“La respuesta a la pregunta que nunca nadie hizo, eso solo demuestra que le dolió la cola después de ser cogido, mejor dicho, la pinza al pecho, lo cual es una señal de desesperación, sin mencionar que es vergonzoso. :V”.

“Gracias por la felicitación, pero NUNCA hemos pretendido sentarnos en “tú” mesa. Atte. Millonarios F.C. (S.M.L.)”

“2 Libertadores!!! Sí hacemos una regla de 3 simple. 76 años 0 Libertadores. Creo que nunca se podrán sentar en la misma mesa”.

“Respirando por la herida bernalcito... El más grande perdio final con America Millos Medellin Los tres rivales directos no se le olvide....2.

“No gracias, no me interesa sentarme en la mesa de un equipo CHICO Y HAMPON. LA MENTIRA SE ACABÓ”.

“Como te extrañamos… De verdad que yo no pido ser campeón cada semestre ganar todos los titulos internacionales… No importa perder, pero por lo menos que los jugadores técnicos y directivos sintieran el amor por el escudo por la camisa que lo respeten y lo hagan valer”.

“89, año en el que nos robaron un penal para meterlos a la fuerza, Año en el que se canceló la liga porque mataron un árbitro, Año en el que Pablito te la compró, La mafia define tu institución y siempre lo verás como un logro”.

“Anoche hinché por Millonarios. Pero discutir que Nacional no es el equipo más grande de Colombia, es de lentos (por no decir otro término)”.

Con la camiseta de Atlético Nacional, Alejandro Bernal disputó un total de 209 partidos con saldo de 12 anotaciones. Además, ganó 12 títulos incluida la Copa Libertadores (2016) y Recopa Sudamericana en 2017.

