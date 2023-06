Andrés Pastrana arremetió contra Gustavo Petro: “A sueldo de Pablo Escobar, los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las altas cortes”

El expresidente de la República Andrés Pastrana criticó al actual mandatario Gustavo Petro. Fotos Colprensa

Las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que en su visita a Francia afirmó que el capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, era un “hijo de la oligarquía colombiana” generaron fuertes reacciones en el mundo político.

“Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían es anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó”, dijo el mandatario, lo que encendió el debate en las redes sociales.

Una de las respuestas que más impacto causó a lo manifestado por el jefe de Estado fue la del expresidente Andrés Pastrana Arango, que en su cuenta de Twitter se pronunció acerca de lo dicho por Petro.

El mandatario entre 1998 y 2002, quien adelantó un fallido proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), le recordó al mandatario su estancia en el grupo armado M-19, y las relaciones de esta organización ilegal con el confeso narcotraficante, dado de baja el 2 de diciembre de 1993.

“A sueldo del narcotraficante Pablo Escobar, ‘hijo de la oligarquía colombiana’, los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las altas cortes de justicia de Colombia”, publicó Pastrana en su perfil.

