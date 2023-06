“Ese pantalón ajustado es como me encanta”: así eran los mensajes que supuestamente enviaba el general Javier Ayala a esposa de uniformado que lo denunció por acoso

La esposa de Peñuela contestó: “general, buenos días, le pido que no vuelva a escribirme, por favor, ya le había dicho que no me escribiera, por favor, y menos esas cosas general”

El general retirado del Ejército Nacional Javier Ayala se encuentra en medio de la polémica luego de que el mayor retirado de esa misma institución Mario Peñuela, lo acusara de acosar a su esposa. En una entrevista con la revista Semana, Peñuela detalló lo que hay detrás de sus denuncias y argumentó las razones por las cuales Ayala no debería ocupar el cargo para el que recientemente fue elegido: rector de la Universidad Militar.

Tal y como detalló Peñuela, empezó a ser cercano de Ayala luego de que este se ofreciera a ser su mentor para recorrer el camino que lo llevaría a tener una exitosa carrera militar. Aunque en un principio las intenciones de Ayala parecían ser buenas, Peñuela se dio cuenta de cosas que empezaron a desdibujarle la buena imagen que tenía de su ‘mentor’. Además de, según él, entorpecer su proceso de ascenso dentro de la fuerza, empezó enviar mensajes inapropiados a su esposa, en su mayoría, de connotación sexual.

“En diferentes actividades de tipo social él (general Ayala) empieza a tener contacto con nosotros y se empieza a interesar en mi esposa, ella me dijo que él era cordial y coqueto”, relató Peñuela al medio de comunicación ya citado. “Él estaba obsesionado con ella, incluso, cuando lo ascendieron al grado de general, se entró a mi casa, cuando yo no estaba, que para celebrar con mi esposa, ella en ese momento estaba con una amiga, pero al general no le importó, entró como si fuera su casa”, dijo Peñuela al narrar esos hechos, según él, ocurridos en diciembre del año 2021.

Además de eso, a las redes sociales de la mujer empezaron a llegar mensajes desde una cuenta de Instagram a nombre, supuestamente, de Ayala. Uno de los textos decía: “estabas hermosa, ese pantalón ajustado es como me encanta, encanto, qué delicia reírnos, qué delicia compartir un secreto con tu mejor amiga”. La esposa de Peñuela contestó: “general, buenos días, le pido que no vuelva a escribirme, por favor, ya le había dicho que no me escribiera, por favor, y menos esas cosas general”.

La situación se hizo de conocimiento público, por lo que las familias de ambos uniformados fueron citadas el 9 de enero de 2022. “Ellos me dicen que puedo estar tranquilo con mi carrera, pero que yo debía guardar secreto de lo sucedido, ante esto, y por el grado de subordinación de un general y un mayor, no me quedó más remedio que obedecer”, añadió Peñuela, en su conversación con esa revista.

Ayala se disculpó y manifestó su necesidad de hacer que el tema quedara entre ellos. “Mario, por fuerte que haya sido esta conversación, pienso que era necesaria y permitió que se expresaran claramente los caminos a seguir. Queda claro que esto queda entre nosotros”, se lee en uno de los chats enviados por parte del señalado victimario a Peñuela, conversación que también fue conocida por la revista.

“La herida más profunda está con mis hijas, hermano, yo estaba en el pedestal más alto que puede estar un ser humano y en este momento caí como una plasta de mierda, yo no voy a permitir que ninguna de ellas le hagan daño a ustedes, sé que no lo harán (...) Dígale a Yina (nombre de la esposa de Peñuela) que no tome decisiones ahorita, que no se precipite”, se lee en otros de los mensajes de Ayala, quien fue reiterativo al mencionar que temía por su carrera militar.

El mismo medio de comunicación que recibió el testimonio de Peñuela recogió lo dicho por Ayala, quien aseguró que las denuncias en su contra no son más que calumnias y “terrorismo reputacional” en su contra.

“Acaba de ser elegido como rector de la U. Militar el exgeneral Javier Ayala Amaya quien tiene 2 denuncias: por acoso sexual a esposa de subalterno y otra por acoso laboral a ese subalterno. Mal mensaje a las víctimas de acoso. Debo decir q antes de la elección hice las alertas”, denunció el escritor y afín al gobierno de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar.