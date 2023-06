Una soprano colombiana fue catalogada como la mejor del mundo: ella es Julieth Lozano

Es la primera vez que alguien de Colombia consigue este título | Foto: www.juliethlozano.co.uk

Julieth Lozano Rolong es el nombre de la soprano colombiana que se coronó ganadora del BBC Cardiff Singer of the World Competition y se llevó el ‘Premio del público Dame Kiri Te Kanawa’ a casa.

Te puede interesar: Mary Méndez se anota una victoria frente al Gobierno por la “ley de comida chatarra”

En su presentación, la bogotana de 31 años interpretó Dónde lieta uscì, el aria de Mimì del acto III de La bohème de Giacomo Puccini, y obtuvo este reconocimiento gracias a los votos de la audiencia, la cual consideró que su voz es la mejor del mundo.

“Este premio es la razón por la que yo hago esta carrera, es para compartir ese don que me dio la vida y ver que tantas personas se sintieron reflejadas o inspiradas, me ha llegado al alma y siento como si estuviera envuelta en una burbuja de amor que espero que se mantenga por mucho tiempo”, expresó la soprano colombiana en diálogo con El Heraldo.

Lozano Rolong también es ingeniera de la Universidad Central | Foto: Instagram @juliethlozanosoprano

Julieth Lozano es la primera colombiana que consigue un título en este prestigioso concurso, celebrado desde 1983, lo cual le da entrada directa y por la puerta grande a los dorados capítulos de la historia colombiana de la música.

Te puede interesar: Shakira presentó adelanto de “Copa vacía” con mensaje que golpearía el ego de Piqué

“Nací y crecí en Bogotá, y me gradué con una maestría y un diplomado de Artista en Ópera del Royal College of Music. En 2019 y 2020 estudié en el National Opera Studio de Londres”, se lee en la biografía que la misma mujer le entregó a la organización del BBC Cardiff Singer of the World Competition.

Sin embargo, este no ha sido el único reconocimiento que Lozano Rolong ha recibido en su carrera artística, pues también se llevó el Premio del Presidente en 2018 y en 2022 fue ganadora del primer premio del Concurso de Canto de Jóvenes Artistas del Festival de Ópera de Escocia. Además, fue finalista en el Concurso Kathleen Ferrier del 2020.

Julieth Lozano interpreta 'Te quiero dijiste' de la compositora mexicana María Grever | Video: @juliethlozanosoprano

“En la temporada 2022/23 me uní al conjunto Jeune en el Gran Teatro de Ginebra y mis papeles allí incluyen Blumenmädchen en ‘Parsifal’, Aksinia en ‘Lady Macbeth del distrito de Mtsensk’ y Anna en ‘Nabucco’. Otros aspectos destacados de la temporada incluyeron mi debut en la Ópera Escocesa como Nuria en ‘Ainadamar’, de Osvaldo Golijov, así como mi debut como Susanna en ‘Le nozze di Figaro’ en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo de mi natal Bogotá”, agregó la soprano colombiana en su descripción a BBC.

Te puede interesar: Shakira recordó los celos de Piqué por su cercanía con Antonio de la Rúa: “Era una situación que no le hacía nada de gracia”

Ahora, después de ganar el Cardiff Singer of the World Competition, se prepara para regresar a la Ópera Nacional de Gales con ‘Ainadamar’ y al Festival de Ópera de Longborough (Reino Unido) para ‘Siegfried’.

Otros datos sobre Julieth Lozano, la mejor soprano del mundo

Según ella, su familia y sus amigos son parte esencial de su vida | Foto: Instagram @juliethlozanosoprano

En conversación con El Heraldo, la joven artista aseguró que sus raíces se han convertido en un talismán que porta con orgullo alrededor del mundo.

“Siempre llevo algo que haga parte de nuestro país, como collares Embera con los que yo canto y me preguntan sobre las culturas indígenas. Es una oportunidad para compartir lo que es mi país y la versión bonita que nosotros sabemos que tiene Colombia y no la que conocen de este lado del mundo”, relató Lozano.

A pesar de ser intérprete y apasionada por la música clásica, la soprano colombiana también se goza las canciones de 'la Bichota' | Video: Instagram @juliethlozanosoprano

De igual manera, la soprano colombiana contó cuál es el ritual que hace previo a salir a un escenario, pues admite que en el oficio del arte siempre existen ciertos riesgos.

“Hago una meditación, algunos ejercicios de afirmación, manifestación, ayudarme a ponerme en el estado correcto para estar en escena. Sí siento nervios, en estas competencias es inevitable. Cada momento de hacer arte tiene un riesgo y una vulnerabilidad y eso genera nervios. Siento que son parte de la emoción de hacer algo que amas con tanta pasión”, concluyó en su charla con dicho medio.

Ya en entrevista con La Opinión, Julieth Lozano explicó por qué se inscribió en el Cardiff Singer of the World Competition.

“Me presenté porque es una convocatoria abierta. Este año creo que tuvieron como 500 participaciones. Ya me había presentado en la versión pasada y llegué hasta la parte de la entrevista, pero no quedamos seleccionados. Y en esta versión, pues gracias a la vida, me escogieron”, añadió.