Eva Rey sorprendió a Laura Acuña con un talento oculto: “Me trae malos recuerdos”

Eva Rey conversó con Laura Acuña del por qué sabe tocar a la perfección el acordeón, un talento que mantuvo oculto por años.

Laura Acuña y Eva Rey son dos de las presentadoras que gozan de buena popularidad con sus programas en la plataforma de YouTube. La española ha destacado entrevistando a personajes de la política nacional y diferentes figuras del entretenimiento en Desnúdate con Eva, mientras que la bumanguesa hace poco estrenó su tercera temporada con La sala de Laura Acuña.

En esta oportunidad, la invitada al programa de Acuña fue Eva Rey, quien habló de diferentes aspectos sobre su vida personal y profesional en el país. En uno de los fragmentos de la conversación que sostuvieron las dos hermosas presentadoras salió a relucir el tema del por qué la comunicadora española toca el acordeón.

“¿Usted por qué toca el acordeón?”, fue la pregunta que formuló Laura Acuña, a lo que entre risas Eva Rey respondió que proviene de una familia pobre en la que su hermano mayor tocó el acordeón, pero después de un tiempo ya no le gustó.

“Claro, yo quería tocar el saxofón, pero había acordeón en la casa y como no daba para saxofón, me tocó acordeón… y le fui cogiendo el gusto”, expresó la periodista española.

En medio de la conversación con su colega, Rey mencionó que mientras estudiaba periodismo alternó con clases en el conservatorio para aprender a tocar el instrumento, pero después de un tiempo comenzó a cogerle “fastidio”, porque mientras sus compañeros salían a divertirse, ella parecía la nerd del grupo.

“Yo soy todo menos nerd y esto ya no me ha ido bien, entonces claro como me obligaban, llegó un momento en el que yo acabé odiando el acordeón”, además, recordó que su padre todavía guarda el instrumento en casa y cada año que va a visitarlo, le pide que vuelva a tocar alguna canción.

Y concluyó: “Hoy en día no la quiero ni ver, porque me trae una cosa de malos recuerdos”.

Finalmente, explicó que de la zona de la que proviene de España existe la tradición de tocar el acordeón, por lo que habló del tamaño del instrumento con el que aprendió a tocar y que existen varios modelos.

Laura Acuña habló de su relación con Alejandra Azcárate

Al igual que sus controversiales apariciones, desde hace años surgió un rumor que indicaba que Acuña y Azcárate no se llevaban bien. ¿El motivo? Hasta ahora desconocido, encuentros poco amables con otras de sus colegas e incluso, por cuenta del fuerte carácter que las precede, no tienen pelos en la lengua al decir sus argumentos “sin filtro”.

Sin embargo, entre sus seguidores surgió la pregunta si realmente entre la presentadora de La Voz Kids - La Voz Senior y su colega, exintegrante de los comediantes de la noche, hubo algún encontronazo que las llevó a ser “enemigas”.

Esto quedó resuelto en la más reciente entrega de La Sala de Laura Acuña, en el que la bumanguesa invitó justamente a Alejandra Azcárate, y tuvieron la oportunidad de conversar sobre varios temas y en el que surgió este interrogante en particular, a lo que Acuña respondió que efectivamente no eran amigas, sino que simplemente eran “colegas”.

Con esto quedó resuelta la duda de los fanáticos de las dos mujeres; sin embargo, allí hubo tiempo para una aclaración más, en la que Laura Acuña afirmó que en ocasiones “he sido bastante imprudente”.