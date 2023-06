Luis Díaz no convenció en su regreso con la selección Colombia: en qué falló el extremo ante Irak

Luis Díaz no brilló como se esperaba en su regreso a la selección Colombia contra Irak. @FCFSeleccionCol/Twitter.

La selección Colombia enfrentó al combinado de Irak por su primer partido amistoso de la fecha FIFA en el mes de junio y continuó construyendo una buena racha internacional de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026 tras vencer al combinado asiático por 1-0.

Te puede interesar: Así quedó el historial de Néstor Lorenzo con la selección Colombia tras su victoria ante Irak

El juego reflejado por los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo mostró bastantes puntos positivos en cuanto a la creación de juego ofensivo, pero también dejó entrever algunas falencias que necesitan ser corregidas inmediatamente.

Uno de los futbolistas que emocionó por su regreso con la Tricolor fue el extremo Luis Díaz, quien luego de superar una lesión que lo alejó del combinado nacional y el Liverpool durante un gran tramo de temporada, volvió a defender los colores de la selección en este amistoso.

Te puede interesar: Juan Guillermo Cuadrado confirmó oferta de la Juventus, pero aun no da su respuesta final

No obstante, esta emoción no logró explotar totalmente en el césped, ya que el Guajiro no consiguió demostrar al 100% la faceta habilidosa y explosiva que anteriormente le salía con naturaleza al tener la pelota en sus pies.

Si bien logró tener algunos destellos de habilidad, la escuadra iraquí bloqueó cualquier acercamiento de peligro de Díaz y este cerró su partido con bastantes puntos a mejorar. Teniendo en cuenta los datos entregados por el portal de estadística SofaScore, Lucho deberá mostrar mejor efectividad al momento de encarar al arco contrario.

Te puede interesar: Luis Díaz tiene fe en la selección Colombia: “Vamos a estar en el mundial”

Durante los 74 minutos de juego en los que estuvo Díaz en el césped, este únicamente logró ejecutar 4 regates de 5 intentados, número bastante bajo para las condiciones técnicas con las que cuenta y pone en duda su posible efectividad ante Alemania, el próximo rival de Colombia en esta fecha FIFA.

Además, perdió la posesión de la pelota en 10 ocasiones y durante todo el juego no logró ejecutar ningún disparo al arco contrario, aspecto que no gustó tácticamente, teniendo en cuenta que con Liverpool está constantemente buscando la portería contraria.

El seleccionado germano se plantará como la prueba definitiva para Díaz, que podrá demostrar que regresó a su mejor estado físico para continuar siendo una amenaza en la saga ofensiva. Este encuentro tendrá lugar el martes 20 de junio a la 1:45 p.m en el Veltins-Arena.

Luis Díaz apunta al título de Copa América

El extremo de 26 años de edad, previo al compromiso ante Irak, aprovechó en varias declaraciones a los medios para confirmar el objetivo principal que tiene todo el grupo bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, el cual es la consecución del título de Copa América, mismo que Colombia no consigue desde 2001:

“Vamos a tratar obviamente de meternos al mundial, es uno de los grandes objetivos que tenemos, es más cercana la Copa América”.

Posteriormente, afirmó que esperan tener un gran rendimiento en las Eliminatorias para así conseguir lo más rápido posible un puesto en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos/México/Canadá 2026:

“Vamos a buscar cada partido a ganarlo, venimos a eso, sacar los tres puntos y comenzar una eliminatoria muy bien, hace parte un punto importante para estar un poco más allá del objetivo. Creo que no se nos pasa por la cabeza no estar en ese mundial”.

Finalmente, afirmó que se sintió bastante privilegiado por su convocatoria a la selección y que es importante para él que lo tengan en cuenta durante este nuevo proceso que recién está iniciando: