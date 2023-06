Conservadores se le paran en la raya a Petro: “No siga violentando la independencia de la colectividad”

El partido Conservador sancionó al representante Alexander Quevedo con 90 días sin voz ni voto en el Congreso por apoyar la ponencia positiva de la reforma laboral. Partido Conservador (Twitter)

El partido Conservador se sigue alejando de los proyectos y posturas del presidente Gustavo Petro, quien criticó a la colectividad, el sábado 17 de junio, por haber sancionado al representante Alexander Quevedo por apoyar la ponencia positiva de la reforma laboral.

El mandatario aseguró que no es correcto castigar a una persona por “cumplir la ley” y citó a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a la pérdida de derechos políticos que “solo se pierden por sentencia de juez penal” y no por decisión de una colectividad.

Ante ese comentario y haciéndole un fuerte llamado de atención al jefe de estado, los conservadores emitieron un comunicado para exigirle que no “violente” la independencia y transparencia en el interior de la colectividad por sus decisiones y que están cobijadas bajo la constitución.

Jalón de orejas a Petro

A través de un comunicado, el presidente del Consejo de Ética del partido Conservador, Julián Quintana, le pidió al mandatario Gustavo Petro que no interfiera en los asuntos internos de la colectividad, así como advertir que sus comentarios “ponen en grave riesgo” dichas funciones de la organización.

“Como presidente del Consejo de Ética del Partido Conservador Colombiano, solicito al Presidente que se abstenga de seguir interfiriendo y violentado la independencia y autonomía de la colectividad. La democracia implica la garantía absoluta del cumplimiento de la Constitución Política, derechos que son reconocidos por esta”, señaló.

El partido Conservador le pidió a Petro no interferir en decisiones internas de la colectividad

Quintana agregó que los comentarios de Petro “vulneran y ponen en grave riesgo, las competencias y funciones de la Veeduría del Partido Conservador Colombiano, quien tiene la potestad para investigar a sus congresista y militantes, y además adoptar las decisiones que en derecho corresponda ante presuntas faltas de sus miembros”.

El presidente del Consejo de Ética aseguró que la sanción del congresista Quevedo fue acorde a las normas en la colectividad, amparados por las leyes constitucionales y en común acuerdo con todas las partes, además de no afectar sus derechos políticos como denunció el jefe de estado.

“En el caso en concreto del Representante Alexander Quevedo, es importante resaltar señor Presidente que usted y toda la militancia del Partido Conservador pueden tener la seguridad y tranquilidad, que todas la decisiones que se adopten al interior de nuestra colectividad, están amparadas por la Constitución y la Ley, como también con absoluto y estricto apego a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Políticos”, finaliza el comunicado.

Durante la tarde del sábado, Petro respondió a ese comunicado y dejó claro que “no violento a nadie, pero juré cumplir la constitución, y la ley, y tanto la Constitución como la ley no permiten sancionar congresistas porque cumplen con la ley y menos con la pérdida de derechos políticos que solo es dable a jueces penales”.

El presidente Petro asegura que no violenta al partido Conservador por criticar sanción a un congresista

¿Qué dijo Petro?

El presidente Gustavo Petro le respondió al partido Conservador, en la mañana del sábado 17 de junio, por la decisión de sancionar a cualquier congresista que fuera a las sesiones de las reformas a la salud y laboral, que no son apoyadas por dicha colectividad.

Gustavo Petro envió mensaje a conservadores tras sancionar a Alexander Quevedo

“No se puede sancionar a alguien y quitarle sus derechos políticos por cumplir la ley. Recuerden que, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos políticos solo se pierden por sentencia de juez penal. Convocaremos al Congreso a Sesiones Extraordinarias”, escribió el mandatario.

La publicación fue por las declaraciones de Efraín Cepeda, presidente de los conservadores, sobre la sanción a Alexander Quevedo. “Le advertimos que no podía estar dentro de la sesión. Ya será un tema de la veeduría, pero me parece que está en curso un proceso de violar la ley de bancadas porque hubo decisión de no acompañar esas reformas”.

El senador Efraín Cepeda dio a conocer la sanción al congresista por votar la ponencia positiva de la reforma laboral. Partido Conservador

“Si bien él se retiró, creo que infringió esa ley y yo tengo que desautorizarlo verticalmente”, afirmó el senador y quien aseguró que “la veeduría es un órgano independiente y tiene que actuar con celeridad, eso sí lo pedimos en este momento”.