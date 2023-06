Críticas a “la Pupuchurra” por su actitud en ‘MasterChef Celebrity’

Los cuestionamientos en su contra surgieron tras la prueba que presentó junto a Juan Pablo Barragán | Foto: Canal RCN

El nombre de Martha Isabel Bolaños (’la Pupuchurra’, por su personaje en ‘Betty la fea’) ha sonado bastante entre los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ por estos días, debido a la “autoritaria actitud” que demostró durante una prueba que presentó con el actor Juan Pablo Barragán.

Todo comenzó porque cada pareja tenía la posibilidad de escoger a uno de los chefs y este les ayudaría en la preparación de la receta.

Fue entonces cuando ‘la Pupuchurra’ eligió a Nicolás de Zubiría y aunque luego consultó su decisión con Barragán, él resignado le respondió: “Lo que tú digas”.

Barragán se mostró afectado por el hecho de que Bolaños haya puesto en duda su talento | Foto: Instagram @marthaisabelii

Posteriormente, Martha Isabel Bolaños continuó con su trabajo en la cocina de ‘MasterChef Celebrity’, pero dejó de lado a su compañero porque, al parecer, no confía en sus capacidades culinarias.

“Creo que ella no confía en mí. Si tuviera el poder de elegir, no me elegiría a mí. Martha no cree en mí, entonces cuestiona todo”, aseveró Juan Pablo Barragán.

En otro fragmento del programa, la propia ‘Pupuchurra’ admitió que ella tenía que estar supervisando toda la preparación. Además, reconoció que no se sintió segura del todo con algunas elecciones del actor para la receta.

A pesar de sus diferencias, los actores mantienen una buena relación | Foto: canal RCN

“Ok, yo voy y busco eso. Pero me dejas probar la salsa, porque sé que la salsa es lo más importante, la salsa es lo que va a llevar el café. La salsa es tamarindo con café”, le dijo durante la prueba.

Por último, Martha Isabel Bolaños mencionó que jamás podrá engranar en un equipo de trabajo en el cual falte confianza.

“Eso [la desconfianza] no da buena sazón a la comida y hace que el tiempo se sienta de otra manera. Cuando estás haciendo algo y no confías en el otro, estás preocupado por el otro. Mi primer ingrediente es la confianza, porque si no confío en el otro, vamos de pa atrás”, concluyó.

Todo indica que 'la Pupuchurra' no quiere poner en juego su estadía en el programa | Foto: Instagram @marthaisabelii

Las críticas de los televidentes de ‘MasterChef Celebrity’ hacia ‘la Pupuchurra’ no se hicieron esperar y fue por medio de redes sociales que opinaron al respecto, predominando las críticas en contra de la famosa actriz. Incluso, fue comparada con polémicos personajes de otras temporadas, como Isabella Santiago y Carla Giraldo.

“No sé qué se ha creído Martha Isabel para ponerse con esas cosas en las primeras pruebas”, “apenas está conociendo las capacidades de los demás y aun así los cuestiona”, “ya sabemos quién será la Carla Giraldo de esta temporada” y “esperemos que solo haya sido cosa de un capítulo y no para el resto del programa”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

De hecho, hubo quienes recordaron la confesión que ‘la Pupuchurra’ sobre las veces que se negó a participar en el famoso concurso de cocina.

“Yo decía que no iba a ir nunca porque yo no sabía cocinar y veía a mis amigos sufri, entonces prefería verlos desde mi sofá, pero en serio una nunca puede decir nunca. Soy una mujer de retos”, aseveró en entrevista con Kienyke.

Foto: Instagram @marthaisabelii

¿Quiénes son los concursantes de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en 2023?