Cámara de Representantes pone sobre rieles el proyecto de la ley ferroviaria

Con esta ley se le puede dar marcha a algunos proyectos que tiene el Gobierno en materia ferroviaria. Colombia. Colprensa

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el miércoles 14 de junio de 2023, por unanimidad, en primer debate, el proyecto de Ley Ferroviaria.

El ministro de Transporte, William Camargo Triana, afirmó: “Por unanimidad, pasó el primer debate el proyecto de Ley Ferroviaria. Agradezco al coordinador ponente y a los demás ponentes, que aportaron a la construcción propositiva de una ley que nos permite actualizar la regla de operación que esperamos tener en los próximos años para el componente férreo en el país, la integración de los componentes urbanos y los internacionales, así como las reglas de interoperabilidad”.

Este proyecto de ley busca fortalecer la complementariedad de los modos del transporte en Colombia, reducir los costos de operación, mejorar la conectividad de centros de producción y consumo, dinamizar las economías regionales y migrar un porcentaje de carga del modo carretero al férreo.

Entre los aspectos más importantes del proyecto, se definen las autoridades competentes para regular el transporte, los lineamientos en materia de infraestructura y de la prestación del servicio de carga, pasajeros y mixto, y la política tarifaria, entre otros.

Según el Ministerio de Transporte, la reactivación del sector incluye un ascenso tecnológico y una transición energética de los equipos, sistemas y material rodante y la modernización de la infraestructura ferroviaria de carga para 2050, herramientas que ayudarán a enfrentar cruciales desafíos, como son la reducción de la pobreza, el cambio climático y la competitividad.

El ministro de Transporte, William Camargo, destacó el trabajo de los congresistas ponentes, quienes contribuyeron a lograr la aprobación de esta iniciativa.

Proyectos ferroviarios de Gustavo Petro

Precisamente, el presidente Gustavo Petro ha insistido en diversas ocasiones, incluso desde que era candidato a la presidencia, en el proyecto que conectaría a través de una red ferroviaria a Buenaventura con Barranquilla, idea que muchos han calificado de populista.

Una de esas críticas provienen del exministro Juan Camilo Restrepo, que incluso calificó esa idea como “disparatada”, ante lo cual el presidente Petro contestó: “Juan Camilo, el Gobierno no es ingenuo. Pensar un tren complementario al canal de Panamá no es una ingenuidad. El gobierno ya ha recepcionado varias solicitudes que se tramitarán de acuerdo a la ley de app, que implica antes que nada los estudios y luego la concertación social”, anunció en su momento el mandatario colombiano a través de su cuenta de Twitter.

En línea, por lo dicho por el presidente, el Ministerio de Transporte anunció al finalizar 2022 que ya recibieron propuestas de empresarios de diferentes países como China, Corea, Japón, Estados Unidos e Inglaterra. También se aclaró desde el Gobierno que el tren entre Buenaventura y Barranquilla no saldrá de la plata del Estado colombiano, sino que serán los contratistas los que, con sus propios recursos, financien esa idea.

Así mismo, el Ministerio dio a conocer que ya están trabajando en un borrador de la inusitada propuesta que se presentará ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Incluso, aseguró que el Gobierno ya tiene planeadas las vías que conectarán a las mencionadas urbes colombianas. Y se reveló que tendría una parada en el Quindío.

Igualmente, durante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebró en Buenos Aires (Argentina) el mandatario colombiano anunció otra de sus ideas en cuanto a trenes se refiere.

De acuerdo con su propuesta, se construiría un tren que una a cuatro naciones sudamericanas: Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela.

“La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile, o más al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano. Ese sería uno de los grandes esfuerzos de cooperación de nuestras culturas, de nuestros pueblos y de nuestro comercio”, manifestó el mandatario.

“¿Bolivia no tendría una posibilidad allí? Cuando no tiene mar. ¿No tendría una posibilidad de ligarse, tanto al Océano Pacífico como el Atlántico? El tema de los trenes (…) está en el camino adecuado. No es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva de combustibles fósiles, lo que nos va a salvar en el siglo veintiuno. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos”, agregó Petro.