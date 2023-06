Andrea Valdiri causa revuelo por los planes que tiene con la ropa que no utiliza, recibió críticas contundentes. Instagram/ @andreavaldirisos

Andrea Valdiri es una de las barranquilleras más exitosas en la actualidad, y publica a través de sus redes su pasatiempo favorito, compartir con su familia y más allegados.

En estas últimas semanas la también empresaria ha sido blanco de críticas tras las varias publicaciones de su situación familiar, por parte de su expareja, el cantante Lowe León, que ha salido a ofrecer entrevistas en las que habla sobre su hija, Adhara, esto luego de que se comprobara que es el papá biológico de la hija menor de la influenciadora barranquillera.

La creadora de contenido ha expresado su descontento con esta situación y ha confrontado a su expareja, ya que cree que él está aprovechándose de la situación con fines de marketing. Ella le recordó que durante este drama en el que ambos han sido protagonistas, el cantante cuestionó la paternidad de la niña.

Esto lo dijo la influenciadora para que cumpla de una vez el acuerdo legal al que habían llegado, en el que dejaría de referirse a la niña y no la expondría en público.

La situación se acotó debido a que Valdiri ha comentado en varias ocasiones que cuando quiere hacer cambios en su vida o limpiarse de situaciones pesadas, cambia de ropa, remodela su hogar, realiza actividades temáticas en su vivienda; toda una modificación.

La trasformación de la que habla la creadora de contenido ha generado nuevas polémicas en redes sociales, pues a ella no le perdonan absolutamente nada y recientemente en Twitter e Instagram la influenciadora fue criticada por vender su ropa usada y no regalarla.

Mediante sus historias, la famosa compartió videos en los que se pueden apreciar cajas en las que acumula ropa y calzado de marca, y es que si hay algo que caracteriza a Andrea Valdiri es que es una mujer que no escatima en gastos a la hora de renovar su clóset.

Según lo revelado por la propia bailarina, ella mencionó que la ropa ya no le queda, ya que todo es de talla L. Es importante destacar que la influenciadora ha pasado por diversos procedimientos estéticos con el objetivo de obtener una figura más esbelta.

Al parecer, el objetivo de Valdiri es conseguir dinero extra, la idea es tener una venta de garaje. “Sería una buena idea, ropa que me puse una sola vez, conjuntos superlindos, ¿Qué tal si hiciera eso machi? Porque yo regalo ropa a diario, pero esta es especial, hay mucha ropa con etiqueta. Entonces machi, esto hay que hacer algo (…) Claudia me está dando ánimos, ¿Ustedes qué opinan?”, dijo la creadora de contenidos en sus historias de Instagram.

Las críticas negativas llegaron rápidamente, y muchos opinan que con la cantidad de dinero que posee Andrea Valdiri, sería mejor que la ropa la regalara o la donara a personas que realmente la necesiten.

Algunos de los comentarios que recibió la influenciadora fueron: “Sería mejor que la done y además haga algo bueno”, “¿Está en bancarrota o qué? Si es famosa, debería donarla, haga algo bueno y productivo de una vez en su vida”. “Bueno, necesito un par de tenis, precio”; entre otros.

Por otro lado, hubo quienes estuvieron de acuerdo con la venta de garaje que pretende hacer Andrea y es que dicen que no todo en la vida puede ser regalado. “La gente no agradece. Venda esa vaina y me avisa para ver qué compro”. “Por qué todo quieren que lo done?”. “Todo lo quieren gratis”; fueron algunas de las opiniones de apoyo a la influenciadora.