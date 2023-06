Por qué el mentor de Nairo Quintana apoya que no compita en la Vuelta a Colombia:“Podría estar finiquitando algo”

El corredor colombiano descartó la posibilidad de competir en La Vuelta a Colombia. Foto: Arkea Samsic Twitter.

Nairo Quintana, uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo colombiano, se encuentra sin equipo desde hace varios meses, y aunque recientemente surgió la posibilidad de competir en la Vuelta a Colombia, finalmente descartó esta opción y manifestó que por ahora seguirá entrenando en Europa a la espera de que pueda encontrar una salida al complicado momento por el que está pasando.

“Estuve trabajando bastante en Colombia, ya estoy aquí en Europa entrenándome juicioso. Quería comentarles que no voy a correr Vuelta a Colombia, sigo aquí preparándome esperando lo que nos depara el futuro para seguir alegrando los corazones de nuestros seguidores”, aseguró Nairo Quintana.

Aunque muchos se mostraron decepcionados por la decisión de Nairo Quintana de no competir, su mentor y primer entrenador, Rusbel Achagua, ve con buenos ojos esto debido a que él cree que si el escarabajo regresó a Europa es porque podría estar adelantando conversaciones con algún equipo o estaría finiquitando un posible acuerdo con alguna escuadra.

“Escuché lo de la Vuelta a Colombia, pero si él dijo no y se devolvió para Europa es porque podría estar finiquitando algo con un equipo, Yo creo que para el Tour de Francia ya está muy cerquita, pero no sé si vaya a aspirar a otras carreras o la misma Vuelta a España, aunque en sí, hoy no hay nada concreto, no se ha podido hablar con ellos, el único que sabe lo que está pasando es Nairo y él es muy hermético en eso”, afirmó Rusbel Achagua a INFOBAE Colombia.

El primer equipo de Nairo Quintana en Europa fue el Movistar Team

Además, el mentor del pedalista boyacense aseguró que pese a que no tiene un equipo y no ha vuelto a competir, Nairo Quintana tiene sus, “entrenamientos día a día y al igual si se le presentan carreras importantes, lógicamente, así no tenga equipo, algún equipo lo adoptará o correrá solo, pero tiene que mantener ese nivel porque cuando le den nuevamente la oportunidad no es llegar al 100 por ciento, pero sí estar muy preparado para esas carreras. A él le encanta, le gusta estar en forma y se entrena fuerte aquí y en Europa. Ya no es como antes, pero él no bajará la guardia”.

Rusbel Achagua destacó la importancia de la Vuelta a Colombia y el nivel que pueden demostrar varios corredores en estas carreras, “lo que pasa es que esos ciclistas que se fueron rápido para Europa, no tuvieron la oportunidad de correr las grandes aquí en Colombia y pues claro, a ellos les gustaría también tenerlos acá, a la afición lógicamente y al periodismo, contar con ellos, verlos de cerca porque últimamente nos ha tocado desde las pantallas, pero qué más bonito que verlos pasar por las carreteras de Colombia y tenerlos más cerca. Al ver que no tienen más competencias, les toca aquí en Colombia o en Latinoamérica”.

La última competencia de Nairo Quintana fueron los Nacionales de Ruta en febrero. Foto: @nairoquincoficial

Por otra parte, hace algunos días el periodista británico, Chris Marshall-Bell se refirió al caso de Nairo Quintana y aseguró que uno de los grandes inconvenientes que tiene el boyacense es que no ha vuelto a competir ni en Europa ni en Colombia, algo que los equipos podrían ver con malos ojos debido a que buscarían un corredor que mantenga el ritmo de competencia.

“Nairo no está corriendo y eso es muy malo, tiene que correr. Entiendo por qué no quiere correr en Colombia o en América, pero tiene que correr porque los equipos europeos no quieren fichar a alguien que no ha corrido por un año o 18 meses. Por esta razón tienes que correr, para mantener el nivel y el ritmo”, afirmó el periodista a INFOBAE Colombia.

Aunque nunca hubo como tal una invitación para que pudiera Nairo competir en La Vuelta a Colombia, de acuerdo con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas, lo que sucedió que el rumor surgió por una mala interpretación de sus declaraciones.

“La pregunta fue: ‘¿Nairo podría correr la Vuelta?’, y pues claro, no tiene ningún impedimento así como hizo Miguel Ángel (López), que tampoco tenía ningún impedimento y fichó por el Team Medellín. Nairo también podría fichar por cualquier equipo del país para correr sin ningún problema (...) Él no tiene ninguna inhabilidad. Si fuera el caso de que quisiera correrla, hubiera podido con un equipo que lo llame y lo registre, o también si hubiese participado una Selección Colombia, pero en lo más mínimo se conversó con él. Nada de eso”, destacó Vargas en diálogo con Noticias RCN.