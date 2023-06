Video: Turistas denuncian cobros de ‘aportes voluntarios’ para ingresar a una quebrada en Antioquia

Turistas denuncian cobros para acceder al sendero. @denunciasantioquia/Twitter

Cisneros es un municipio antioqueño conocido por tener varios lugares visitados por los turistas, entre ellos se encuentra el río Santa Gertrudis, en el que los visitantes pueden realizar un recorrido llamado popularmente como “Senderismo y Charcos de Cisneros”; sin embargo, algunos visitantes denunciaron que personas que no hacen parte de la alcaldía les pidieron pagar dinero por ingresar a la quebrada.

El hecho se registró durante el puente festivo de Corpus Christi que fue aprovechado por miles de colombianos para viajar a diferentes destinos turísticos del país, pero visitantes recurrentes a Cisneros observaron la presencia de personas que estaban pidiendo “aportes voluntarios” por ingresar al río por el sendero tradicional.

Una mujer indignada por este tipo de cobros decidió grabar con su teléfono celular a quienes aseguraban ser guías del sitio y quienes habrían puesto una reja en la entrada de un sendero que conduce al río Santa Gertrudis afirmando que este se encontraba dentro de su propiedad, por lo que les piden a las personas dinero por ingresar a la quebrada.

En uno de los videos, una turista que se negó a pagar el dinero solicitado le recrimina a una mujer el cobro que le hacen a las personas, pidiendo que le demuestre como estos “aportes voluntarios” son justificados ante las autoridades colombianas, a lo que la presunta guía le indica que ante cualquier inconveniente se puede acercar a la oficina de la alcaldía de Cisneros.

“Nosotros declaramos a la DIAN, esto es una propiedad privada y resulta que toda la propiedad privada va por toda la ribera del río, si tiene algún inconveniente puede ir a la oficina de la alcaldía, si no quieres ingresar no tienes que venir a visitar nuestro predio, porque yo a tu casa no estoy yendo”.

La mujer recriminó los pagos que exigen estas personas. @denunciasantioquia/Twitter

De la misma forma la mujer grabó a un hombre que metros atrás estaba solicitando “aportes voluntarios” por tomar el camino tradicional para ingresar a la quebrada, de lo contrario los visitantes debían acceder por un camino que él mismo señaló como peligroso para las personas que no conocen el territorio.

Luego de que un grupo de personas le recrimina al sujeto por cobrar por acceder al sendero, este afirma que la carretera se encuentra en propiedad privada, además de indicarles que por no ingresar por el recorrido tradicional había muerto alguien hace unos días.

“Esta es la propiedad de nosotros, si quiero hacer una casa aquí la hago, la carretera es privada por favor infórmese; yo no les esto cobrando por entrar al río, ayer hubo un muerto, ayer hubo un muerto porque se lo llevó el río, por aquí les damos la información y los cuidamos; esta es mi propiedad, vamos a ver cuando alambremos aquí”.

El hombre grabado afirmó que el sendero estaba dentro de su propiedad. @denunciasantioquia/Twitter

Los Charcos de Cisneros son uno de los planes turísticos que comercializan varias agencias de viajes a las personas que visitan Antioquia; para este plan que incluye saltos, toboganes, masajes naturales, cascada y sombrillas de agua se suele cobrar entre 90.000 y 100.000 pesos por un paseo que inicia desde Medellín y en el que se les afirma a los turistas que estarán protegidos por un “seguro extremo de viaje”.

Dentro de los beneficios que incluye el recorrido varias agencias afirman que existe el acompañamiento de guías locales, que serían las personas que piden “aportes voluntarios” a los viajeros que no llegan al sendero acompañados de terceros, sino que emprenden la aventura por su propia cuenta.

“En Cisneros, como en otros municipios de Antioquia han venido cerrando la entrada a charcos públicos, y si no pagas te pegan o te amenazan”, “Descarado como se lucran de terrenos públicos y un río” y “A si está todos los sitios turísticos del país en todos los charcos, ríos senderos hay que pagar para poder disfrutarlos”, son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios indignados por el hecho.