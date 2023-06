Felipe Arias confesó lo que siente cuando hombres le “coquetean” a su hija

El presentador señaló que desde que sean con respeto son bien recibidos, sin embargo, aclaró que no siempre ha sido así. Tomado de Twitter @PuraCensura

Felipe Arias es uno de los periodistas del Canal RCN que se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a las denuncias que hace en el noticiero de esta programadora en su famosa sección El Cazanoticias, además por su carisma como persona.

Recientemente, el presentador fue uno de los invitados al programa Bravíssimo, en el que reveló algunos detalles de su vida privada, declarándose un hombre de casa y buen padre de familia. Arias es padre de Martín y Sofía, esta última es la mayor de sus hijos y por cuenta de su belleza ha comenzado a llamar la atención de extraños en la calle, algo que no ha pasado desapercibido para el comunicador.

En medio de la conversación, la joven apareció en video en el que afirmó que la canción que la hacía recordar a su padre era Blow Me (One Last Kiss) de Pink, composición que en repetidas ocasiones interpretó con Sofía al interior de su carro.

“La música siempre nos ha conectado y la canción que te quiero dedicar es ‘Blow Me (One Last Kiss)’ de Pink. Porque es una canción que nos recuerda todas nuestras cantadas en el carro, de esas canciones que no nos pueden faltar porque nos encanta”, confesó la hija del presentador.

Ante esto, Arias agregó que él y sus hijos tienen el mismo gusto musical, por lo que son fanáticos de las canciones en inglés y se describió, junto a sus hijos, como melómanos. Sin embargo, Mónica Molano, presentadora de Bravíssimo, quiso ahondar un poco más en la relación con su hija y cómo ha lidiado con los halagos hacia la joven.

“¿Eres celoso? ¿Le espantas los muchachos? ¿O te sientes feliz de tener una hija tan linda y que la admiren tanto?”, fue la pregunta que lanzaron al comunicador, a lo que respondió inmediatamente que sí, que ha visto comentarios hacia su hija que le duelen y lo hieren profundamente.

“Ella es linda, uno, lógicamente, le dice que hay que tener responsabilidad, cuidado, mesura, calma. Pero si no le dicen nada obsceno o pasado; todo bien. Desde que la gente sea respetuosa, está bien…”, respondió Arias.

Finalmente, agregó que los hombres deben tratar bien a las mujeres, respetarlas y valorarlas, “porque la mujer es un tesoro de la vida… Dios nos dio un tesoro, que son las mujeres y hay que ser muy cuidadosos con ellas”.

Felipe Arias perdió 15 kilos después del infarto que sufrió

En diálogo con el programa de entretenimiento Lo Sé Todo, el comunicador reveló que, desde el percance de salud que sufrió en 2021, lleva una dieta estricta y unos cuidados que ahora le permiten tener un mejor estilo de vida. “He perdido 16 kilos, me toca cuidarme mucho con el ejercicio y una buena alimentación, bajarle al estrés”, expresó Arias en medio de un evento nocturno.

Cabe recordar que Arias fue atendido tras sufrir un infarto en la Clínica Colombia, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Debido a que se le taparon tres arterias, el presentador fue sometido a varios cateterismos y, afortunadamente, pudo tener resultados favorables en medio de su atención.