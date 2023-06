Así se veía la primera telenovela colombiana

Aun con la llegada de plataformas de streaming y el auge de producciones como ‘Palpito’, ‘La primera vez’ y ‘Manes’, los colombianos sienten una inmensa nostalgia por telenovelas como ' Betty la fea’, ‘Los Reyes’ y ‘La hija del mariachi’, anteriores al pago por suscripción, en une época en la que se hablaba de parabólica.

El origen de este tipo de producciones es desconocido u olvidado por la mayoría de televidentes; sin embargo, el portal especializado ‘Telenovelas latinas’ recordó en una de sus publicaciones que la primera telenovela colombiana fue ‘En nombre del amor’.

Sue elenco estuvo conformado por Raquel Ércole Y Aldemar García, como protagonistas, y “Pepe Sánchez, Lucila de Medina, Luís Linares, Alma Nury ,Leopoldo Valdivieso, Marina García, John Gil, Lucero Galindo, Omar Sánchez, Enrique Tobón, Elisa de Montojo, Jaime Monsalve” en el reparto.

‘En nombre del amor’ fue producida por la programadora de origen alemán ‘Punch’, escrita y adaptada por Luís Eduardo Gutiérrez, dirigida por Luís Eduardo Gutiérrez y transmitida los días lunes, miércoles y viernes a las 7:30 p.m.

“Punch también fue una programadora donde varios artistas y presentadores iniciaron sus carreras en la televisión colombiana. Tal es el caso de Fernando González Pacheco, quien en 1991 recordó junto a Gloria Valencia de Castaño sus inicios en esta productora”, recuerda Señal Memoria, en un intento por reivindicar su título frente a la, también colombiana, telenovela ‘El 0572 está ocupado’ que, a pesar de haber sido estrenada en 1963 como ‘En nombre del amor’, empezó a transmitirse unos meses después.

Sin embargo, al alcanzar un mayor reconocimiento –incluso, por aquel entonces– ha llevado a confundirlas, al igual que sus logros, en el imaginario colectivo de los colombianos.

Julián Román ¿vetado de la televisión colombiana?

Julián Román estuvo como invitado en el pódcast ‘Por la ventana’, del comediante Camilo Díaz, en donde tocó un tema sensible que, como era de esperarse, provocó inquietudes entre sus fanáticos.

Y es que, el sindicato de actores, una de sus mayores luchas, además de satisfacciones, también le ha traído grandes problemas, pues muchos no han entendido por completo su iniciativa.

El protagonista de Los Reyes insistió en este espacio digital que gracias al sindicato lograron sacar a flote la Ley del actor, que defiende los derechos de los artistas como trabajadores en Colombia.

“Pertenezco al sindicato. Antes, sin el sindicato, grabábamos domingos, festivos y no nos pagaban bien. Con el sindicato se lograron otras jornadas, se negociaron los festivos. Los domingos ya no se trabajan”.

Enfocarse en mejorar las condiciones laborales de sus compañeros ha generado entre sus seguidores y los televidentes preocupación, ante los rumores sobre un supuesto veto en los canales nacionales.

Julián Román responde si lo vetaron por armar el sindicato de actores

Román aprovechó entonces su entrevista con los comediantes para responder a esta pregunta, y terminar con las especulaciones sobre su salida de la televisión nacional.

“Al principio, hubo miedo porque acá en Colombia al hablar de sindicato la gente piensa que uno es de izquierda, que van a quemar el canal, pero en este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto”, manifestó en el pódcast y agregó que no ha parado de trabajar en diferentes producciones.

“En este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto en Colombia. Yo no he parado de camellar. Las producciones que he hecho se han visto en los canales de acá sin problema”.

Finalmente, el bogotano le dio gracias al sindicato; ya que, tanto él como sus compañeros del gremio de los actores han conseguido distintos beneficios, como el pago por repetición, que reconoce su talento cuando los canales se benefician de este.