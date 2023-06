Las ocho operaciones de Francy en un solo día: “De pronto como que me excedí un poquito”

La cantante musical Francy confesó que lo más difícil de su recuperación fue el dolor y la hinchazón de su cuerpo. Crédito: francypopular / Instagram

Francia Elena Hernández Ríos, más conocida en el mundo de la música como Francy, es una de las cantantes de música popular más reconocida en Colombia, pues sus letras fuertes y directas la han llevado a destacar en un género musical que está dominado por los hombres. Pero, aunque cuenta con un gran reconocimiento, algunos temas de su aspecto físico no la dejaban estar a gusto, por lo que decidió pasar por el quirófano para operarse y realizarse un total de 8 cirugías el mismo día.

La revelación de Francy sorprendió, pues, aunque son comunes las cirugías estéticas, sí es extraño que los procedimientos se hagan en un mismo día, por lo que, como lo reconoció la misma cantante, su recuperación fue compleja, inclusive, se cuestionó el hecho de haber tomado la decisión de realizar todas las operaciones de una vez.

En el programa La Red de Caracol Televisión, la cantante de música popular explicó las razones que la llevaron a pasar por el quirófano y explicó que se sentía un poco grande, por lo que las mejoras a su cuerpo le ayudaron a verse como quería.

“Decidí entrar al quirófano porque siempre un cariñito de más no viene mal, estaba un poquito grande”.

Sobre la ardua jornada, Francy explicó que en su momento le pareció buena idea, pero con el pasar del tiempo se dio cuenta que no era así, pues tuvo que enfrentar mucha anestesia para que su cuerpo resistiera todas las intervenciones: “Fueron 8 cirugías en una, y creo que ahora como que lo pienso muy bien digo de pronto como que me excedí un poquito en las cirugías porque fue mucha anestesia”.

De acuerdo con la información que compartió la artista, entre las cirugías estuvieron, por ejemplo, la lipomarcación en el abdomen y los brazos; como también, tuvo que reducir el tamaño de las prótesis de sus senos, pues sentía que estaban un poco desproporcionados.

“Me hice lipomarcación en el abdomen y los brazos, la prótesis del seno también me lo coloqué más chiquitito porque me iban a explantar, pero realmente mi tejido mamario no me alcanzaba para tener el seno normal, entonces el médico decidió ponerme una prótesis muy pequeñita y realmente lo necesitaba porque estaban muy grandes, un poco desproporcionadas”.

También, Francy tuvo retoques en su cola en donde le pusieron grasa y se cerró un poco la nariz, pues, según la artista, no le gustaba la forma que tomaba cuando sonreía, pues se agrandaba un poco: “También, me colocaron la colita, me metieron la grasita en la cola, solo eso. Me cerré un poquitico la nariz, esa era una de las cosas que yo quería porque a veces cuando sonreía veía que la nariz quedaba como grande”.

Uno de los momentos más complejos fue la recuperación. Aunque en su rostro no tuvo mayores problemas, su cuerpo sí le pasó factura, por lo que estuvo muy inflamada y adolorida, por lo que lloró todos los días de su mejora.

El lado bueno fue que su familia estuvo acompañándola en esos días en los que le costaba que su cuerpo respondiera, por lo que, algunas veces, se arrepintió de haber decidido todas las operaciones en un solo momento, aunque con el paso de los días pudo ver los resultados, lo que la tiene feliz.