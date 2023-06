Este pueblo se ganó la reputación de “chismoso” y ya se cansaron de ser llamados así

Parque principal de Carolina del Príncipe, Antioquia. Foto: Alcaldía Carolina del Príncipe

Una incómoda situación viven los habitantes de Carolina del Príncipe, Antioquia. Luego de que se diera a conocer una particular noticia con respecto a algunos rumores y difamaciones que se estaban viralizando entre los ciudadanos a través de falsas cadenas de WhatsApp que estaban generando que muchos hogares en el pueblo se desintegraran, los residentes del lugar han expresado su malestar por la nueva fama que han adquirido

Según denuncias que dieron a conocer desde el lugar del cual es oriundo el artista colombiano Juan Esteban Aristizábal Vásquez, más conocido como Juanes, aquellas falsas versiones que estaban rondando por los habitantes del sector estaban afectando a más de 2.000 personas, más de la mitad de la totalidad de la población del municipio que cuenta con alrededor de 4.000 residentes.

De hecho, el mismo alcalde del municipio, Carlos Andrés Pérez, entregó unas polémicas declaraciones a Noticias Caracol en la edición del 6 de junio del 2023 en las que daba a conocer la situación aludiendo que la problemática que se estaba viviendo en el pueblo estaba acabando con los hogares y desintegrando las familias que residen en el pueblo del norte antioqueño.

“La alcaldía le ha hecho el reporte a la Fiscalía para que puedan hacer alguna investigación, ha sido complejo porque esas cadenas cibernéticas que están haciendo están afectando la vida en los hogares, están acabando con las familias”, declaró el mandatario haciendo énfasis en las noticias falsas en la que también se ha visto involucrado como objeto de rumores.

En el momento en el que la noticia se dio a conocer a nivel nacional, los habitantes del municipio aprovecharon para dar más detalles de la incómoda situación asegurando que los rumores estaban dañando la integridad de las personas, además de causar indignación, discordia y que parte de su población se fraccionara ante los múltiples malentendidos.

“Están dañando mucho la integridad de las personas. Yo no le veo el sentido a eso, cómo va uno a dañar a una persona de esa manera, porque todo eso son calumnias”, manifestó Sebastián Cárdenas, habitante del sector visiblemente preocupado por la situación en la que, en una pequeña versión de un cuento de telenovelas, se relacionaban a varios habitantes con las parejas de otros ciudadanos causando así varios enfrentamientos entre los implicados.

Días después de que se diera a conocer la noticia que llamó la atención de miles de personas al tratarse de una situación particular y de las que poco se registra en el territorio nacional, los habitantes del municipio se encuentran molestos, pues, tras viralizarse la información, los ciudadanos del sector quedaron con la fama de ser “chismosos”.

Según informó El Colombiano, dos de sus periodistas que se desplazaron hacia el municipio para encontrar más información con respecto a la información que se conoció inicialmente sufrieron el rechazo de varios de los habitantes que los recibieron de manera no muy grata al ser consultados por los rumores que estarían afectando la paz del pueblo.

“Ustedes solo vienen por el morbo, vienen a mostrarnos como el pueblo de los chismosos”, fue una de las respuestas que recibieron los comunicadores que no consiguieron información con respecto a los chismes que existen dentro de los habitantes debido al fastidio que existe con el tema que incluso, manifestó el alcalde, Carlos Andrés Pérez, podría generar hasta que personas lleguen a quitarse la vida.

El mandatario le indicó a El Colombiano que desde la alcaldía del municipio están trabajando por cambiar la fama del municipio, por lo menos, intentando no expandir la polémica por los chismes: “Le digo a mi equipo: mijitos, no contesten nada, no difundan nada de esas cosas y verán que eso se acaba”.

Pérez también se refirió a la trascendencia que ha tenido la información acerca de los chismes, asegurando que a pesar de que inicialmente el objetivo de la noticia era buscar una solución a la problemática, la situación se tornó amarillista, dañando el buen nombre del municipio y el de sus habitantes.

“Era una noticia que tenía la intención de mostrar un problema para buscar una solución, pero se volvió amarillista. ¿Por qué? Porque empezaron a encasillarme en el pueblo como no es. Empezaron a mostrarme en el pueblo como no es”, indicó el mandatario que también invitó a los turistas a conocer el pueblo y a interactuar con las personas que allí residen.

“Vayan, conozcan el pueblo. Se darán cuenta que la gente del pueblo es muy amable. Carolina es muy amañador”, aseguró Pérez que ha gestionado una serie de arreglos en las instalaciones de la alcaldía en donde reposa su despacho que está cubierto con santos de yeso e imágenes religiosas.

Los habitantes de Carolina del Príncipe hacen énfasis en diversos aspectos positivos que existen en el municipio tales como no reportar homicidios en el 2022 y en lo que va del 2023, además de contar con dos espejos de agua y una reserva de pumas que es monitoreada por Corantioquia. Dentro del pueblo también se encuentra una réplica de la Plaza de San Pedro en el cementerio municipal y una estatua de Juanes, que se encuentra a pocos metros de la iglesia.