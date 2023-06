Alina Lozano: su ex fue pareja de una nieta de otra de las actrices de ‘Pedro el Escamoso’

Alina Lozano ha tenido tres grandes amores. Se trata de los actores Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo y Mijail Mulkay. Alina Lozano/Facebook.

A lo largo de su vida, Alina Lozano (la reconocida actriz que personifico a la mítica “Doña Nidia” de ‘Pedro el Escamoso’) ha tenido tres grandes amores. Se trata de los actores Álvaro Rodríguez, Enrique Carriazo y Mijail Mulkay.

Este último llegó al país con la esperanza de interpretar un papel en la novela ‘Los Reyes’, aunque no lo logró, el actor se instaló en el país y construyó una sólida carrera artística. En el 2005 inició su relación amorosa con Alina Lozano, la cual se prolongó hasta el 2008.

En declaraciones para El Tiempo, Lozano contó que recordaba al cubano con mucha admiración, esto gracias a sus capacidades actorales y características de su personalidad, “su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”, dijo.

“El que haya salido tanto en los medios y él ya esté en otra relación hacen que uno no sepa para dónde coger. Hay un momento para llorar, para negar, para intentar decirle al otro que espere, que esto vale la pena ¿Por qué se va? Pero cuando uno entiende que su amor está en otra parte, no hay nada que hacer”, contó para la Revista Elenco.

Sin embargo, el mundo actoral puede resultar muy pequeño, ya que el año en que la pareja termino su relación, Mijail Mulkay comenzó un nuevo compromiso, esta vez ante en el altar y con nadie más que la nieta de una de las actrices de ‘Pedro el Escamoso’, en donde Alina interpreto a la mítica “Doña Nidia”.

Se trata de Majida Issa, que no solo es la sobrina de Miguel Varoni, sino también de la destacada primera actriz colombiana Teresa Gutiérrez. Recordada por sus protagónicos en ‘La Marquesa de Yolombo’, ‘Don Chinche’, ‘Señora Isabel’ o ‘Pecados Capitales’.

Alina Lozano pasará por el quirófano antes de su matrimonio con Jim Velásquez

Jim Velásquez contó cuál será su regalo de matrimonio para Alina Lozano, la actriz que le lleva 30 años de edad y con quien se comprometió días atrás durante una emisión del programa Bravíssimo, de CityTv.

En conversación con la emisora radial La Kalle, el martes 6 de junio, Jim Velásquez contó cuál es el obsequio que le tiene preparado para su futura esposa. Incluso dejó ver que, para ello, será necesario retirarse de Bogotá unos días. Pero antes, fue Alina quien habló. “Este es un regalo chévere que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero es que por el tema económico la verdad hay otras prioridades”, expresó la actriz.

Su comentario despertó incertidumbre en los presentadores del programa, en especial en Carlos Giraldo, que le pidió “soltar la bomba” de una vez. En ese instante Jim tomó la palabra para decir sin tapujos de qué se trataba.

“Le tenía un regalo a Alina, entonces me contacté con un cirujano plástico, y pues le di un regalo, digamos que en una clínica, entonces se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad”, contó

Al parecer, las celebridades eligieron a un reconocido cirujano plástico en Bucaramanga, pero no se ha decidido por el tipo de cirugía. “El doctor se llama Felipe González y pues, todavía no hemos contemplado qué cosas se va a hacer, pero creo que se va a hacer la cola, los senos, la rinoplastia, cosas así”, agregó Jim.

Sin embargo, fue la reacción de Alina que causó curiosidad tras el comentario de su prometido. Según ella, no es cierto que se vaya a hacer esas cirugías en específico: “Eso no es cierto. Yo no me he caracterizado en mi vida por eso”, expresó. Eso sí, Alina Lozano recalcó lo siguiente: “No quiero que empiecen a decir que estoy reciclando mi juventud porque estoy con un pelado”.