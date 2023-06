Greeicy y Mike Bahía contaron la historia de cómo se conocieron

En el canal de YouTube mexicano Pinky Promise, la pareja concedió una entrevista en la que hablaron sobre aspectos de su relación, con cierta dosis de humor (@pinkypromisetv/TikTok)

Desde que anunciaron oficialmente su noviazgo en 2012, Mike Bahía y Greeicy Rendón se han mantenido como una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Con una hija en común, Kai, la pareja de cantantes no ha tenido problemas en referirse a su relación en entrevistas a lo largo de los años, sea que se refieran a secretos para mantener la química entre ambos, o bien para contar historias sobre sus inicios como pareja.

De este último tema hablaron durante una emisión en el canal de YouTube Pinky Promise, donde la pareja tuvo una charla muy distendida en la que destacó el momento en que relataron la historia de cómo se conocieron. Lo llamativo es que cada uno dio su propia versión, pues Greeicy manifestó entre risas que su pareja estaba exagerando en algunos puntos.

Mike Bahía se decidió a empezar con su versión, puntualizando que cuando se conocieron en un bar, Greeicy estaba grabando la serie Chica Vampiro, mientras que Mike estaba dando sus primeros pasos en la música. Ambos explicaron que ninguno tendía a salir demasiado de rumba en ese periodo, pero dio la casualidad de que ambos salieron al mismo sitio, la misma noche. Mientras Mike contó que iba a ver a la banda de un amigo que se presentaba esa noche, Greeicy acompañaba a todo el equipo de trabajo de Chica Vampiro para celebrar el cumpleaños de una compañera, pero debido al cansancio ni siquiera se quitó el maquillaje blanco que acostumbraban a aplicarle en la serie. Es entonces cuando Mike explica cómo fue la primera conversación entre ambos:

“Imagínese la escena de Armageddon, donde vienen los manes de rojo y caminando lento. tengo esa imagen de ella viniendo, todos altos porque los manes eran altos ellas iban en tacones, y todos blancos. Yo pensé como ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”

Casualmente, la cumpleañera conocía a Mike y fue quien le presentó a Greeicy. Según su relato, Mike le dijo que “no eran del mismo parche” debido a que él se sentía más bajo, pero Greeicy se quitó los tacones (llamando la atención de él por un tatuaje en su pie) y demostró que en realidad eran de la misma estatura.

Según contaron ambos cruzaron palabras unas cuantas veces durante la noche, pero no fue nada muy profundo. Pero al momento de despedirse las cosas dieron un giro muy importante para ambos. La intensidad del momento hizo que ambos dieran versiones distintas. Mike Bahía recuerda que en ese momento Greeicy se despidió dándole dos besos, uno en cada mejilla. Al respecto Mike señaló:

“Entonces voy ‘raqueti, raqueti’ (aludiendo a los besos) y yo como que pensé que lo que había percibido durante toda la noche es cierto, aquí hay feeling”

Greeicy da su versión y explica que sí se mostró más cariñosa de lo normal, pero solo le dio un beso en la mejilla:

“Yo sí me despedí diferente, tengo que admitir. Yo le agarré la cara… si, fui coqueta, la verdad. Uno normalmente pone el cachete, pero yo le agarré la cara y le di el beso. Le dije ‘fue un placer conocerte’ y le di el beso”

Luego refutó la versión de Mike entre risas diciendo “pero no le di dos, tan idiota”. Luego añadió “¡Es que se quedó con ganas!”. En ese momento dice la presentadora de Pinky Promise en tono de comedia, que por la cerveza sintió que lo besaron dos veces. Siguiendo con el chiste, el cantante respondió “¡Es que me traspasó el cachete! Siguió derecho, se deslizó la lengua, como cuando uno pasa por encima del capó del carro, y me besó el otro cachete”