ELN continuará con los secuestros: no entraron en los protocolos del cese al fuego

Imágenes del encuentro privado entre el Presidente Gustavo Petro y la delegación del equipo negociador con el ELN donde declararon cese al fuego. Presidencia.

Pese al cese al fuego que acordó el Gobierno con la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba, el 9 de junio, el grupo armado aseguró que continuarán con el flagelo del secuestro y la extorsión porque dichos puntos no ingresaron en los protocolos para la tregua con el Estado.

Pablo Beltrán, jefe negociador de la organización insurgente, explicó que ambos hechos son parte de las “finanzas” del grupo y que, como se siguen discutiendo en la mesa de negociación, no hicieron parte de los acuerdos con el Gobierno y se mantendrán.

Tanto las extorsiones, a las que llamó “impuestos en las regiones”, como los secuestros que solo se realizarán “si son necesarios”, continuarán en el ELN mientras se avanza en los diálogos de paz para que sean incluidos en el cese al fuego que arrancará el 8 de agosto.

“Esa discusión no terminó”

Pablo Beltrán habló para los medios de comunicación después de la firma del cese al fuego con el Gobierno en La Habana, Cuba, y explicó la situación con respecto a los delitos de secuestro y extorsión, los cuales se mantendrán porque no entraron en los acuerdos con el Estado.

“Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no están. Se espera que más adelante sí”, respondió el jefe negociador del grupo armado y después explicó de dónde proviene el dinero de la guerrilla.

Pablo Beltrán, jefe negociador del grupo armado, explicó que ese tema no entró en los protocolos del cese al fuego. Video redes sociales

“Por ejemplo, si nosotros cobramos impuestos en las regiones, esas son finanzas del ELN”, fue la descripción que dio Pablo Beltrán a lo que vendrían siendo las extorsiones en algunas zonas del país, además que los secuestros los calificó como “retenciones”.

“Por lo general, no hablamos de secuestro, hablamos de retenciones. Si no son necesarias, no se harán”, explicó el jefe negociador sin dar más declaraciones al respecto y dejando claro que no se han pactado, se mantienen en discusión con el Gobierno y se espera en las próximas semanas que den buenos resultados.

Secuestro sí estarían en acuerdos

José Félix Lafaurie, miembro del equipo negociador del Gobierno en La Habana, aclaró el caso de los secuestros en el cese al fuego y aseguró que sí se incluyeron en los acuerdos, pero que se terminarán de definir los detalles de ese tema en los próximos días.

“Habrá un estricto cumplimiento del DIH y eso implica suspender una serie de actividades ofensivas contra la población civil. No se puede hablar de participación de la sociedad con unos civiles sometidos por parte de quienes tienen armas”, dijo Lafaurie, citado por la revista Semana.

Mayo de 2025, el final de la guerra

El presidente Gustavo Petro aseguró que el objetivo con este nuevo paso entre el Gobierno y el ELN es acabar con el conflicto armado, cuya fecha esperada es a mediados del 2025 y que comenzará con el cese al fuego pactado el 9 de junio y que comenzará el 8 de agosto.

Petro Confirma Que En Mayo De 2025 Acaba La Guerra Con El Eln

“Que esta firma de estos acuerdos, parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego. A un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa. El 25 de mayo, o en mayo de 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia”, anunció el primer mandatario.

El jefe de Estado agregó que “aquí estamos demostrando que hay una segunda oportunidad sobre la tierra para los pueblos de Colombia y esta se construye alrededor de la paz”, durante su discurso en La Habana.