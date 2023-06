Policía relató el calvario que vivió tras durar quince días perdido en la selva: “Terminé en Panamá”

Aníbal Toscano sobrevivió comiendo cangrejos y durmiendo en las copas de los árboles. Foto @cncchoco/Twitter

El subintendente de la Policía, Aníbal José Toscano Benítez, de 44 años, permaneció 15 días perdido en la selva de Chocó y el 5 de junio se confirmó su rescate. El uniformado desapareció el 21 de mayo, cuando estaba trabajando en la base Alto Limón, la cual está ubicada en zona rural del municipio de Unguía.

Cuando fue trasladado a Bogotá, Toscano contó a medios de comunicación que se perdió cuando estaba regresando de buscar leña. Dijo que recorrió un camino de inmigrantes por dos horas, el cual lo llevó hasta una zona fronteriza. “Salí a buscar la leña y regresé. Pensé que era el camino que me llevaba a la base otra vez y terminé prácticamente en la frontera, terminé en Panamá”, relató el subintendente a los medios.

Junto con él se había perdido su perro Shaggy. Sin embargo, el animal fue encontrado al día siguiente de haberse iniciado la búsqueda. Mientras tanto, Toscano sobrevivió en la selva por dos semanas, alimentándose de caracoles y cangrejos. “Con un cangrejo que me comía a diario y tomaba agua, me sostenía para más o menos caminar hasta las cuatro o cinco de la tarde”, narró el subintendente a los medios.

También relató que tuvo que buscar las alturas para poder protegerse de animales que representaban un peligro para él. “En varias partes encontré huellas de animales salvajes; había huellas de leopardos, había huellas de cerdos salvajes, entonces, para asegurarme, me subía a las copas de los árboles”, enfatizó el policía rescatado.

Él es Aníbal Toscano, el subintendente de la Policía Nacional que apareció en Chocó, luego de 15 días desaparecido. Video @DirectorPolicia/Twitter

Frente a esto, también manifestó que pensaba en su hijo de cinco años para fortalecerse y luchar por su vida. “Cada vez que me subía a un árbol, le pedía fuerzas para no caerme”, expresó Toscano.

Durante el tiempo que estuvo perdido, vio varios helicópteros oficiales, los cuales intentó seguir, pero no fue posible que regresara a la base. “Los helicópteros que sobrevolaban me mostraban el punto, pero entonces el eco de la montaña, el sonido, me desviaba”, explicó a los medios.

Así las cosas, continuó su recorrido con largas caminatas, hasta que llegó a territorio colombiano y fue reconocido por unos jóvenes. “Venían como cuatro muchachitos de 18 o 20 años, más o menos, y me dijeron: ‘amigo, le digo una cosa, ¿a usted es al que andan buscando?’”, narró Toscano. Luego, lo llevaron a donde estaban los policías antinarcóticos que lo buscaban.

“Agradezco y valoro el trabajo de los policías que no desfallecieron hasta encontrar con vida al subintendente Aníbal Toscano, que había desaparecido en el Chocó. Nunca perdimos la fe, todas nuestras capacidades estaban dispuestas para encontrarlo”, expresó el director de la Policía, general William René Salamanca, en Twitter.

Mientras era atendido por el personal de salud, se contactó por medio de una videollamada con Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos, a quien agradeció por mantener las labores de búsqueda. “Mi general, gracias por no abandonarme”, expresó el policía rescatado.

Luego de pasar por los primeros chequeos médicos, fue trasladado a Bogotá, donde se reencontró con su familia. “Prometo que no te voy a volver a abandonar, hijo”, dijo el subintendente mientras los sostenía en sus brazos. El subintendente aseguró nunca perdió la fe de ser encontrado nuevamente.

Después del reencuentro con miembros de la Policía y con su familia, Toscano fue llevado hasta el Hospital de la Policía para practicarle más exámenes.

“No hay nada más satisfactorio que entregar hasta lo imposible por alcanzar un objetivo y que este se pueda lograr. Bienvenido a casa, disfruta de nuevo del calor de tu hogar, SI Aníbal Toscano”, expresó la Policía Antinarcóticos en su cuenta de Twitter.