Jota Mario Valencia: a cuatro años de su fallecimiento, su esposa y amigos aún lo recuerdan

Gineth Fuentes rindió un sentido homenaje a Jota Mario Valencia. / Imagen @nethfuentesentes

En sus 40 años de carrera profesional, Jota Mario Valencia fue un conocido presentador de televisión, recorrió varios programas de los grandes canales del país. Desde sus inicios en el espacio ‘Valores Humanos’ del Noticiero PROMEC, hasta el programa ‘Muy Buenos Días’ en RCN en compañía de Laura Acuña, Milena López y Adriana Betancurt del cual se retiró en septiembre de 2018.

Sin embargo, tiempo después la esposa de Valencia, Gineth Fuentes aseguró que presentó una isquemia cerebral y luego, a causa de un paro cardiorrespiratorio, se confirmó la noticia de su deceso. Su fallecimiento, en junio de 2019, dejó un vacío en sus colegas, entre ellos Laura Acuña, que fue tal vez la más cercana al trabajo de Jota Mario. El martes 6 de junio, la presentadora compartió una emotiva foto de su hija junto a Jota. “Haces falta todos los días”, escribió.

Laura Acuña recuerda a Jota Mario tras cuatro años de su fallecimiento. Instagram: @lauraacunaayala

Laura Acuña siempre ha expresado su cariño a Jota Mario. En su momento recordó al presentador en una entrevista en el programa de Eva Rey. La española le preguntó cómo se ha sentido después de la partida de Jota y ella entre lágrimas respondió, “eso no mejora, es decir, uno entiende y aprende con la ausencia de esa persona, pero hoy en día, después de casi cuatro años que va a cumplir este año de haberse ido para otro barrio, como decía él, todavía me duele, todavía lloro, mencionarlo es difícil, no mejora”.

La presentadora reveló que ha soñado varias veces con él y eso la ayuda a estar más tranquila. “Tú aprendes. Hay momentos en los que tú sientes un poquito de paz, porque soñaste con él, porque lo sentiste de alguna manera, porque si hay una cosa que es muy cierta y es que ellos nunca se van”.

Asimismo, la pareja e hija de Jota Mario no dudaron en dedicar un sentido mensaje a través de sus redes sociales en donde destacaron la falta que les hace y el cariño que siempre existirá en sus corazones. Además, de la serie de comentarios de apoyo de varias personalidades de la esfera del entretenimiento.

Fuentes, que cuenta con más de 259 mil seguidores, publicó un corto en el que muestra una fotografía de ambos, mientras que, al parecer, interpretaban una canción en medio de una celebración. Este video estuvo acompañado de un poema en el que se expresa la serie de momentos que atravesaron durante sus años de unión, entre los que se destacan el amor, la compañía, la paciencia y por supuesto, la felicidad que trajo su relación.

Asimismo, Gineth dedicó algunas palabras para este difícil momento que todavía está más vigente que nunca en su memoria: “Hoy se cumplen cuatro años de tu partida y tu voz retumba en mi mente y corazón, recuerdo cada mañana cuando al son de un café hacíamos planes, me contabas historias, siempre había algo nuevo que querías hacer”. Seguidamente, Fuentes reiteró que tan solo oírlo lograba hacerla muy feliz y hoy se siente agradecida por esto.

Sentido mensaje de esposa de Jota Mario en redes sociales Instagram: @nethfuentes

Por su parte, el actor Salomón Bustamante escribió unas emotivas palabras para recordar al presentador en un aniversario de fallecido.

“Si les soy sincero, no me gusta aferrarme al pasado, pero tengo que aceptar que el mismo hace parte de nuestras vidas, existen momentos y personas que nunca podrás olvidar”, escribió Bustamante.

Asimismo, señaló que hay muchas personas que llevan en su corazón a Jota Mario: “Hoy han pasado 4 años desde tu partida y todavía muchos te llevamos en el corazón, gracias JOTA por las enseñanzas, y en donde quiera que estés, ten presente que no nos acostumbramos a tu ausencia!!!”, agregó.