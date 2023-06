Elianis Garrido se sinceró ante rumores de embarazo

Elianis Garrido se sinceró ante el interrogante de sus seguidores sobre su supuesto embarazo. Instagram @elianisgarrido

Elianis Garrido, una de las presentadoras más famosas de Colombia, que trabaja en el programa de chismes Lo Sé Todo del Canal Uno, estuvo ausente del set de grabación debido a un viaje que realizó a Europa con su esposo, Álvaro Navarro, con quien disfrutó de los paisajes y sitios turísticos de distintas ciudades.

La modelo regresó a su casa de grabaciones y según sus seguidores, Garrido habría vuelto con un bulto en su vientre, por lo que muchos creyeron que estaba embarazada tras su viaje en pareja, al que sus seguidores bautizaron como su “luna de miel”.

De esta manera, su compañero de programa, Ariel Osorio, el también director de Ciclico Comunicaciones, primero le dio la bienvenida al programa, no esperó para interrogarla y escudriñar acerca de esos rumores, por lo que se produjo la siguiente conversación que salió al aire:

“¿Con quién estoy bailando, adivinen?”, preguntó el presentador, mientras la mujer daba la espalda a la cámara.

Luego, la cámara los enfocó y Osorio agregó, “¡Volvió, volvió ella! La India Catalina, en vivo, en Lo sé todo. Pensé que te habías quedado en Europa”.

Prosiguieron con algunas bromas en las que se mencionó que “no querían que volviera”, a lo que la presentadora, Elianis Garrido comentó lo emocionada que se encontraba y puntualizó que eran unas vacaciones que tenía aplazadas desde hace un año por diversos motivos.

“Qué bendición poder volver. Volvimos superrecargados, después de estas vacaciones cortitas, que las tenía aplazadas hace un año”, dijo la barranquillera.

Como era de esperarse, los interrogantes que tenía el público del programa comenzaron a fluir durante el directo, Ariel Osorio no dejó escapar el momento para llevar a su colega a soltar una confesión: “¿Era la luna de miel?”.

“Sí, literalmente. Porque me casé y no he parado de trabajar”, respondió la modelo.

A lo que prosiguió Osorio, “¿Hay huesitos o no hay huesitos?”, a lo que la presentadora respondió: “No, compadre”.

Sin embargo, el bulto en su vientre aún dejaba la pregunta abierta, por lo que Osorio le preguntó: “¿No sabemos todavía?”, a lo que Elianis Garrido mencionó que con su pareja aún no estaban en ese escenario y sus “cambios” físicos eran por todo lo que comieron en el viaje.

“No, hubo bastante comida, hay que bajar esos kilos”, añadió Elianis Garrido.

Además, Garrido agregó que no es que no quiera ser madre, pero que solo espera el tiempo de Dios, que ella no va de afanes con respecto a ese tema.

Vacaciones de Elianis Garrido en Europa con su esposo

Hace más de un año, Elianis Garrido tomo por sorpresa a la gran mayoría de sus seguidores, al celebrar su matrimonio con Álvaro Navarro, en medio de una pequeña celebración a la cual solamente asistieron algunos de sus familiares y más cercanos amigos.

Como mencionó Elianis Garrido, ellos decidieron hacer las maletas para visitar el viejo continente, donde tendrían un espacio para disfrutar durante varios días y de una vez celebrar su luna de miel. En su estancia por Europa, los dos colombianos se divirtieron en España, impregnando el verano europeo con el sabor característico de Barranquilla.

Una prueba de ello fue el video que la celebridad compartió en su cuenta de Instagram, donde se le ve bailando champeta y gozando con el clima que estaba arrancando en esta zona del mundo.

La presentadora y su cónyuge se encontraron con el youtuber Fausto Murillo Gamboa, con el que ya hace un largo tiempo está radicado en Barcelona y no solo le ha servido de guía turística a su amiga barranquillera, también le sacó un tiempo de su apretada agenda para llevársela a hacer ejercicio “como Dios manda”.

Asimismo, Garrido visitó otros países durante las vacaciones de verano en Europa. Cuenta de ello son las imágenes que compartió en sus redes sociales, en París.