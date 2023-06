Conozca la historia de Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, los bailarines caleños que ganaron en ‘Got Talent: All Stars’

Stefanny Moreno y Yeremy Lugo, los bailarines caleños que ganaron en el programa español ‘Got Talent: All Stars’ (@stefannym/Instagram)

Stefanny Moreno volvió a ser noticia en Europa tras llevarse la reciente edición de Got Talent: All Stars, la edición española del prestigioso concurso norteamericano America ‘s Got Talent, que busca los mejores talentos en el baile.

La vallecaucana y su pareja de baile, Yeremy Lugo, presentaron ante el jurado y el público una coreografía fiel a sus raíces en la que las acrobacias y la velocidad de sus pies se coordinaban al ritmo de la salsa. La combinación fue irresistible, y es por eso que el prestigioso programa los coronó como los ganadores del programa el pasado fin de semana.

Y es que desde su primera aparición en el programa, el productor musical español Risto Mejide, reconocido por ser el más riguroso de los cuatro jurados al momento de calificar a los participantes en el programa, les dio el pase directo a la final.

Dicha actuación inició con I Put A Spell On You de Annie Lennox, con una escenografia inspirada en la película El cisne negro (Jeremy estaba disfrazado como la muerte). De un momento a otro, ambos bailarines se deshicieron de sus trajes y dejaron ver un segundo traje más propio de los salseros que son.

De este modo, el drama del inicio cedió paso al ritmo electrizante de Quítate la máscara de Hector Lavoe. Las cámaras captaron la reacción del jurado, entre el entusiasmo y el asombro de Edurne, otra de las jurados. Incluso Risto Mejide tenía dificultades para mantener su habitual semblante serio. El presentador Santi Millán apenas atinó a decir “¡Qué barbaridad!”, cuando la pareja de caleños finalizó su acto, desatando una larga ronda de aplausos del público.

Aunque el veredicto no se conocía, ni Edurne ni Paula Echevarría se reservaron los elogios para la pareja. La primera señaló:

“Para mí es impresionante verlos, creo que es un regalo. A pesar de haberos visto muchas veces, siguen sorprendiéndonos. Continúan demostrando que no hay nadie como ustedes. ¡Felicidades!”

La propia Paula mencionó, visiblemente emocionada, que el baile de Stefanny y Yeremy es de los mejores que ha visto en su vida. Cuando llegó el turno de Risto, este tampoco escatimó elogios, al punto de reconocer su excelencia en el programa y en cualquier espacio adonde vaya la pareja a presentarse: “Creo que elevan el nivel de cualquier lugar al que vayan, incluido el de Got Talent”.

De este modo, no hubo demasiada sorpresa cuando el sábado 3 de junio Santi Millán anunció que la pareja de vallecaucanos se llevaba el Got Talent: All Stars 2023.

El baile de Stefanny Moreno y Yeremy Lugo que los llevó a la gran final de ‘Got Talent: All Stars’ (@stefannym/Instagram)

El triunfo de la perseverancia

Para Stefanny Moreno, la victoria en Got Talent representa un logro luego de muchos años persiguiendo el objetivo de hacerse notar como una de las mejores bailarinas del mundo. Viene bailando desde los 3 años de edad, pasando de las fiestas familiares a los concursos de baile que se realizaban en Cali, que si por algo se caracteriza es por llevar la salsa en la sangre.

Buscando mejores oportunidades, comenzó a proyectar su vida en el exterior, yendo y viniendo a los Estados Unidos desde los 18 años para participar de competencias de baile. “A pesar de amar mucho mi país, las oportunidades eran muy pocas, y por más que uno sea persistente y perseverante, hay momentos en los que hay que tomar decisiones”, le contó a El País de Cali.

Finalmente, decidió mudarse a España, pero debido a que llegó al país europeo como indocumentada, tuvo que lidiar con algunos obstáculos. La artista le contó a El País:

“Duré un año en el que no me contrataba nadie, por ser indocumentada. Mientras conseguía mis papeles, no dejé de bailar, de entrenar ni de prepararme. Pensé muchas veces en devolverme a Colombia: me pregunté: ‘¿Para qué me vine a otro país?’, ‘¿será que sí escogí la carrera correcta?’. Pero, me ganó el deseo de seguir representando a Colombia, para cambiar la mentalidad que tienen muchos sobre nuestros valores como colombianos”

En 2021 ya había participado en la edición de Got Talent, haciendo pareja con el uruguayo Michael Olivera, pero en esa ocasión no lograron convencer a Risto, que presentó objeciones a su coreografía. Aunque llegaron a las semifinales gracias al apoyo del público, no lograron que el jurado les diera su bendición para llegar a la gran final.

Tras finalizar su colaboración con Michael Olivera, en 2022 Stefanny se encontró con un viejo amigo y compatriota, Yeremy Lugo, con quien comparte el amor por el baile al punto de ser su compañero de baile:

“Yeremy trabajaba haciendo shows de baile en barcos y un día pararon a descansar en Barcelona. Me llamó para vernos, entrenamos, hicimos unos vídeos para redes sociales y a la gente le gustó lo mucho que conectábamos. Le dije: ‘Por qué no pruebas suerte acá, hacemos algo juntos y vemos qué pasa’. Él dejó su trabajo en el barco y empezamos a prepararnos para America’s Got Talent”

En 2022, ya con Yeremy como su pareja de baile, se presentaron en la edición de America’s Got Talent. En esta ocasión ofrecieron una presentación muy comentada, pues lograron emocionar a Sofía Vergara, que hacía de jurado del programa en esa edición. La barranquillera no dudó en mostrar su emoción diciendo: “¡Así se baila en mi tierra!”.

Tampoco fue indiferente a ellos el presentador Terry Crews, que expresó su asombro con las acrobacias de la pareja y su coordinación con los pasos de baile, pues como en la edición española de Got Talent, usaron dos vestuarios para dos bailes bien distintos pero unidos bajo un mismo concepto. Stefanny tomó el micrófono para dirigirse al jurado, y especialmente a Sofía Vergara:

“Nuestro show está dedicado a todos los latinos, especialmente a la jueza que nos representa en el mundo entero”