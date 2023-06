Ya habrían escogido el reemplazo de Sebastián Viera luego de su salida del Junior

Hernán Darío 'Bolillo' Gómez habría impulsado la salida de Sebastián Viera del Junior de Barranquilla . Foto: Archivo

La salida de Sebastián Viera del arco del Junior de Barranquilla tomó por completa sorpresa a los miles de hinchas del cuadro barranquillero, que vieron como se despedía de la institución una de las más grandes figuras que supo vestir su camiseta tras más de doce años en los que permaneció en el plantel siendo uno de los referentes que ayudó a conseguir múltiples títulos en el rentado nacional.

A pesar de ser uno de los jugadores más importantes en la nómina, el uruguayo perdió la titularidad por completo desde la llegada de Hernán Darío Gómez al banquillo técnico del club, que optó por darle la oportunidad a Jefferson Martínez en el pórtico de los barranquilleros para los últimos partidos del primer semestre del presente año en el que los tiburones no lograron clasificarse a las fases finales del campeonato colombiano.

A pesar de que Martínez cosechó buenas actuaciones en los partidos en los que el entrenador antioqueño le dio la oportunidad de ser inicialista, se conoció que desde la interna del club tendrían pensado traer a un nuevo arquero en el próximo mercado de pases, de cara al segundo semestre del año en el que el conjunto rojiblanco afrontará única y exclusivamente torneos nacionales.

El primer candidato para llegar al conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez sería José Luis Chunga, actualmente en Alianza Petrolera y una de las figuras del equipo que se encuentra en la lucha por clasificar a la gran final del campeonato colombiano. El guardameta de 31 años ya sabe lo que es estar en la institución atlanticense, teniendo en cuenta que durante muchos años fue el suplente de Viera, que era inamovible en esos años, razón por la cual salió a un equipo en el que pudiera mostrar sus capacidades.

Así mismo, otra de las opciones que contempla el Bolillo Gómez, aparte de Chunga, es Andrés Mósquera Marmolejo, de la misma edad y que se ha destacado en el arco del Deportivo Independiente Medellín en las últimas temporadas. El guardameta de los Poderosos ha estado convocado para la selección Colombia en múltiples oportunidades, lo que llamó la atención del entrenador que lo contemplaría como su opción más viable de cara a la siguiente campaña.

Según indicaron en el medio barranquillero El Bordillo, Hernán Darío Gómez estaría gestionando la llegada de Marmolejo para que sea contratado una vez termine su participación en la Copa Libertadores y en el campeonato colombiano con el equipo antioqueño. El técnico ya lo conoce luego de haberlo dirigido en su corto paso por el conjunto de Medellín entre los años 2021 y 2022.

“El arquero Andrés Mosquera Marmolejo, apenas finalice su participación con @DIM_Oficial se concreta la llegada a @JuniorClubSA”, señalaron desde el medio de la zona costera mientras que el jugador aún disputa los torneos con el que es su actual club.

Así mismo, el Bolillo Gómez se refirió a la salida del golero uruguayo en una rueda de prensa del pasado 3 de junio de 2023, en la que afirmó que el uruguayo no estaba cómodo con la situación que estaba atravesando, siendo esta la razón principal para informarle que no iba a ser tenido en cuenta para el próximo torneo.

“Es una situación no solo del técnico, hubo muchas reuniones buscando decisiones. A mí me parece que si Sebastián no estaba jugando, entonces su salida se veía venir, porque inclusive él ya se sentía un poco cansado. Tomamos la decisión de que no es bueno tenerlo en el banco, porque yo no lo veo cómodo”, comentó el entrenador antioqueño, que ha gestionado un proceso de renovación de jugadores en la institución barranquillera.