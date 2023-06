Técnico de Atlético Nacional, envuelto en una polémica: recogebolas denuncia que fue golpeado por Paulo Autuori

El entrenador de Atlético Nacional reaccionó de manera inesperada llegando a perseguir al recogepelotas. Foto: Colprensa / Captura de video WIn Sports

El encuentro entre Atlético Nacional y Águilas Doradas por la Liga BetPlay dio mucho de qué hablar por algunas acciones arbitrales que fueron discutidas por algunos miembros del cuadro ‘verdolaga’ y que incluso llevó a que el entrenador Paulo Autuori no se presentara a la rueda de prensa; sin embargo, esta no fue la única polémica en la que se vio envuelto el entrenador brasileño.

Te puede interesar: La curiosa estadística de Atlético Nacional en cuadrangulares: sin posesión del balón gana los partidos

Cada punto es clave en los cuadrangulares y eso lo sabían los jugadores de Atlético Nacional que estaban disputando con una enorme intensidad el compromiso ante Águilas Doradas, juego que iban ganando por 1-0 con un tanto de Dorlan Pabón desde los once pasos. Sobre el minuto 90 ocurrió una extraña situación que tiene como protagonista al entrenador ‘Verdolaga’ y a un recogebolas que se encontraba en el escenario deportivo Alberto Grisales.

Jean Pineda fue hasta la banda, muy cerca del banquillo de Atlético Nacional para realizar de manera apresurada un saque de banda. El recogebolas que se encontraba en el lugar le pasó rápidamente la pelota al futbolista para que pudiera seguir con el compromiso y es ahí cuando el entrenador reaccionó de manera inesperada llegando a perseguir al joven.

Te puede interesar: Liga BetPlay: así quedó la tabla de posiciones tras la polémica fecha de los cuadrangulares del fútbol colombiano

La Revista Semana dio a conocer unas declaraciones del recogebolas que manifestó que su intención era, “agilizar el juego, pero en un momento puntual voy a recoger el balón que me tira. Lo recojo, me voy a ubicar en el sector que me corresponde, sale Autuori diciéndome en la cara, ‘sos una vergüenza’. Me coge del brazo fuerte y me hace esto”.

Captura de pantalla del juego entre Águilas Doradas y Atlético Nacional. Foto: Captura de pantalla

Posteriormente el joven aclaró que cuando Paulo Autori lo tomó por el brazo lo hirió y pese a esto decidió no reaccionar. “En el momento, no reacciono, soy respetuosos porque es un mayor de edad. Mi intención repito, era agilizar el juego. No sé si mi palabra tiene valor. Soy un simple recogebolas el es un DT profesional ya. Creo que tiene experiencia. Repito, me aruñó y me halo la camisa”.

Te puede interesar: Paulo Autuori, el técnico de Atlético Nacional, emitió polémicas declaraciones tras su encuentro con Águilas Doradas: “Eso para mí no dice nada”

En una rueda de prensa previa al encuentro ante Olimpia por la Copa Libertadores, el entrenador brasileño no mencionó nada sobre lo sucedido con el recogebolas en el estadio Alberto Grisales, pero sí se refirió a su ausencia en la rueda de prensa tras el compromiso.

“A veces el silencio habla mucho más que las palabras, por eso. Creo que en el que toca en la reflexión, algo que siempre hablo y hago es reflexionar, cuando toca reflexionar tengo que entender que una cosa son las circunstancia y otra las características. La pregunta qué hago, si es una característica no hablar después del partido y algo sustancial que me parece importante. Me encanta el teatro y parece que todo lo que ha pasado en Rionegro fue una clase de teatro de baja calidad”, afirmó el entrenador de Atlético Nacional.

Paulo Autuori habría herido a un recogepelotas en el juego ante Águilas. Foto: Águilas Doradas (Revista Semana)

El que sí habló de lo sucedido fue Lucas Gonzáles, entrenador de Águilas Doradas que se quejó de algunos comportamientos por parte de algunos miembros de Atlético Nacional que se encontraban en el banquillo de suplentes y que para él, intervinieron en el desarrollo del juego que perdieron por la mínima diferencia.

“No es normal que lluevan balones en un campo de fútbol. Me causa mucha gracias porque lo has dicho como es. Es el elogio más grande que podemos tener. Enfrentamos al equipo más grande del fútbol colombiano. Eso es proporcional a su hinchada y a su infraestructura. Nosotros no tenemos eso. Llegar a un partido en el que te tienen que llover balones cuando el partido está terminando, porque seguro no llueven de nuestro lado porque queremos jugar. Entonces si alguien del banquillo de Nacional tiene que frenar a un recogebolas para que el juego no se reanude, o que lancen varios balones desde la grada para que no se juegue, creo que es, más que una crítica, un halago, porque superamos a Nacional”, afirmó el entrenador.