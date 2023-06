Madre de Gerard Piqué es blanco de críticas tras el regreso temporal de Shakira a Barcelona

Fue a principios de abril cuando la cantante colombiana se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales, luego de tomar la decisión de mudarse con su dos hijos, Milán y Sasha, a Miami, en los Estados Unidos

El regreso temporal de Shakira a Barcelona, con sus dos hijos, hizo que la prensa de entretenimiento del mundo volcara su atención hacia la colombiana. La barranquillera, quien llegó a territorio europeo hace apenas unos días, asistió al Gran Premio de F1 de España, en el Circuito de Barcelona-Cataluña, para apoyar al piloto Lewis Hamilton, con quien se rumora tendría una relación. Su regreso hizo que periodistas cuestionaran a la mamá de Gerard Piqué, expareja de Shakira, pues vive cerca a la casa en la que antes residía la colombiana.

“Shakira llegó a Barcelona cargada con unas 20 maletas y atención, regresó a la actual casa de Gerard Piqué, hogar que ella dejó hace dos meses. Luego llegó también Piqué y entró dentro del domicilio de sus padres”, comentó Marc Leirado Millán, reportero del canal Telecinco, ante sus televidentes.

“Piqué salió con los niños y Shakira siguió en casa. Empezaron a llegar amigos de la cantante. Después de disfrutar con Hamilton y compañía, la artista regresó a la casa de Esplugues de Llobregat”, añadió.

Paparazzis que llegaron hasta la casa de la exsuegra de Shakira, Montserrat Bernabeu, la cuestionaron por la llegada de la cantante, y le preguntaron que si temía porque reaparecieran la ‘bruja’, aquella figura que había sido instalada en la casa de Shakira mirando en dirección a su vivienda. Al ser cuestionada por su exnuera, Bernabeu evadió la pregunta y caminó hacia la puerta de su casa.

La madre de Piqué, en una entrevista otorgada al periodista Ricard Ustrell, presentador del programa catalán Col-lapse de la cadena TV3, aseguró que no es de su interés hablar de su vida personal: “Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar (...) Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer (...) de mi vida privada sólo hablo con mi entorno”.

Fue a principios de abril cuando la cantante colombiana se despidió de Barcelona a través de sus redes sociales, luego de tomar la decisión de mudarse jun su dos hijos, Milán y Sasha, a Miami, en los Estados Unidos.

Aunque se mostró agradecida con España y emocionada por la nueva vida, pocos días después dedicó un contundente mensaje a la prensa, y pidió a los periodistas respetar a sus hijos, quien son menores de edad. Además, denunció que los comunicadores los habían estado cuestionando e, incluso, siguiendo imprudentemente.

“En este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo mis hijos, Milán y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona”, comentó, inicialmente, a través de sus redes sociales.

“Ahora que inician una nueva etapa en sus vidas pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad. Les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa, o perseguirlos hasta sus actividades extra-escolares, y lúdicas tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings”, continuó diciendo la cantante detrás de canciones como ‘Monotonía’ y ‘Te felicito’.

“Confío en que los periodistas y fotógrafos sean sensibles a la situación que enfrentan Milan y Sasha y puedan comportarse de la forma más humana posible con ellos, teniendo en cuenta que se trata de la salud y la integridad física y emocional de dos menores de 8 y 10 años que solo desean poder salir a la calle, y asistir al colegio sintiéndose a salvo y teniendo la tranquilidad de no ser perseguidos o sometidos al escrutinio constante de las cámaras”, concluyó al decir que hacía la solicitud desde su condición de mamá, y no de artista.