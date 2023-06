‘La Barbie Colombiana’ confesó que padece de una enfermedad mental y anunció drástica decisión

En unas semanas, la vallecaucana se verá muy diferente | Foto: Instagram @tatianamurillooficial

Tatiana Murillo es reconocida en Colombia por someterse a una gran cantidad de cirugías plásticas para lucir como una muñeca humana, de allí que su apodo sea ‘la Barbie Colombiana’. Sin embargo, con uno de estos procedimientos ya no está a gusto y por eso está en proceso de revertirlo.

Te puede interesar: La “Barbie colombiana” sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo era antes de sus cirugías

Así lo informó ella misma en la tarde del 5 de junio por medio de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con lo expuesto por la mujer nacida en Cartago (Valle del Cauca), tras haberse practicado una malarplastia, intervención de cirugía estética facial con la cual modificó el aspecto de los pómulos, los resultados ya no la tienen satisfecha, porque ahora “la moda” es lucir más natural.

Aunque parece no estar arrepentida de sus cirugías, 'la Barbie Colombiana' recomendó a sus seguidores no seguir las modas de una manera tan drástica | Foto: Instagram @tatianamurillooficial

“Me estoy quitando los pómulos porque la época de los excesos en el mundo de la vanidad terminó ¡Ya se acabó! Ahora entre más natural es mejor (...) Y no es que yo quiera entrar a competir con nadie, pero seguir este tipo de modas es muy complicado y se van a acordar de mí en un futuro ¡La voluptuosidad está mandada a recoger!”, expresó ‘la Barbie Colombiana’.

Te puede interesar: Lincoln Palomeque estrena ‘Perfil Falso’ y cuenta a Infobae Colombia qué es lo más loco que le ha pasado en redes sociales

Posteriormente, Tatiana Murillo mencionó que una gran cantidad de personas, incluidos varios miembros de su familia, le aconsejaron desde hace tiempo que redujera el tamaño de sus pómulos y ella por fin ha tenido en cuenta esos comentarios.

La controvertida figura de redes sociales concluyó su pronunciamiento al reiterar que padece de una enfermedad mental, algo que varios de sus seguidores desconocían y que generó dudas y alerta.

Tatiana aseguró que su familia comenzó a tomarle fotos desprevenida para mostrarle que su rostro no lucía bien y era momento de revertir su aumento de pómulos | Foto: Instagram @tatianamurillooficial

“Cuando uno comienza a modificar su apariencia sí padece de un trastorno de dismorfia corporal ¡Nunca lo he negado y lo admito! Ustedes saben que yo hablo sin pelos en la lengua (...) Ya se me estaba filtrando el ácido ialurónico a la zona de las ojeras y esto ya se estaba convirtiendo en un problema”, agregó, al tiempo que celebró no haberse inyectado peligrosas sustancias, como biopolímeros.

Estas fueron las palabras de Tatiana Murillo | Video: Instagram

De acuerdo con el portal de la Clínica Mayo, esta enfermedad por la cual una persona genera una ansiedad excesiva alrededor de su apariencia física, al punto de cuidar mínimos detalles que para cualquiera podrían pasar desaparecibidos.

Te puede interesar: El enternecedor video de la mamá de Diomedes Díaz que se volvió viral y género muchos comentarios

“Cuando tienes un trastorno dismórfico corporal te enfocas intensamente en tu apariencia e imagen corporal y te revisas repetidamente el espejo, te aseas o buscas tranquilidad; algunas veces durante muchas horas al día. El defecto percibido y los comportamientos repetitivos causan un sufrimiento emocional significativo y repercuten en tu capacidad para desenvolverte en la vida diaria”, se lee en la página web de la entidad.

“Soy una rata de laboratorio”: ‘la Barbie Colombiana’

A finales del 2022 comenzaron a circular unas imágenes comparativas en las cuales se mostró el antes y después de Tatiana Murillo.

Y aunque los cambios son evidentes, hubo uno en específico que llamó bastante la atención del público y fue el de su tonalidad de piel, ya que en la actualidad luce mucho más pálida.

“Llevo cinco años en un proceso de aclaramiento, avalado por nadie y con un doctor al que le di el aval para que, prácticamente, experimentara en mi, tanto con peelings (exfoliación química) como con láseres”, explicó en un principio.

La “Barbie colombiana” sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo era antes de sus cirugías. Instagram/@rechismes.

‘La Barbie Colombiana’ mencionó que estos tratamientos experimentales le han causado varios efectos, teniendo en cuenta que nunca antes han sido probados en otras personas.

“Se me ha puesto la piel roja, escamada, me ha dolido y me ha pasado de todo, por eso les digo que soy una rata de laboratorio, porque este tratamiento es experimental, aunque a mí me ha dado muy buenos resultados, afortunadamente, nunca me ha pasado nada malo. Mi cuerpo es más oscuro que mi cara, pero hemos logrado aclararle como tres tonos, mientras que en mi rostro como cinco”, agregó.

Por último, Tatiana Murillo aprovechó para contar cómo hace para recuperarse de las secuelas que esto le deja en su piel.

“Espero hacérmelos próximamente, pero requiero de 20 días para recuperarme completamente y poderme maquillar de nuevo, por eso ha sido tan lento el proceso, por eso no he querido hacerlo todavía. Es un proceso lento, tedioso, a veces doloroso y, eso sí, muy costoso (...) Es un tratamiento, como les digo, que no ha sido avalado por nadie y por eso no puedo hablar abiertamente del tema”, concluyó en aquella ocasión.