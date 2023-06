Canciller Álvaro Leyva arremetió contra Armando Benedetti y lo calificó de “drogadicto”

El canciller Álvaro Leyva Durán se fue lanza en ristre contra el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Fotos Cancillería/Colprensa

Tras el escándalo en el que se vio involucrado Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, el canciller Alvaro Leyva Durán entregó explosivas declaraciones este lunes 5 de junio, en la que, entre otras, calificó al exdiplomático de “drogadicto” y contó cómo fue que se dio su salida del equipo de Gobierno.

Leyva no dudó en lanzar duros calificativos contra Benedetti, luego de las revelaciones del exfuncionario a la revista Semana, en las que confesó que tiene problemas con la cocaína, por lo que –según él– no fue incluido en el Gabinete de Petro, tal y como era su deseo. Y en las que también dejó en el aire presuntos problemas del mandatario por estos temas.

“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto... ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, dijo Leyva, en una rueda de prensa ofrecida en la Casa de Nariño, que sacudieron las redes sociales, pues se despachó en contra de su exsubalterno.

El exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, durante una visita el Palacio de Miraflores para reunirse con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas, Foto de archivo REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

La confesión de Armando Benedetti

Las declaraciones del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores se conocieron luego de que Benedetti le mencionara al citado medio de comunicación el diálogo que sostuvo con Laura Sarabia, ex jefa de Gabinete de Presidencia, en la que se tocó el tema del consumo del estupefaciente. Y que esa habría sido la principal razón de su exclusión del Gobierno.

“Después de todo, ella (Laura Sarabia) me dice: ‘No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina’. Y yo le dije: ah qué bien”, dijo Benedetti, quien luego confirmó que es consumidor de esta droga. “Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”, agregó el exembajador, lo que dio pie a especulaciones.

Nuevo embajador

Por su parte, Leyva también dio a conocer el nombre del nuevo embajador de Colombia en Venezuela, tras la salida de Benedetti, que ha causado con sus revelaciones todo un torbellino político en el país.

El elegido por el Gobierno es Milton Rengifo, cercano al jefe de Estado, debido a que hizo parte de la Alcaldía de Bogotá en la administración del hoy jefe de Estado y también hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), en su periodo como congresista.

“Después de enviada la solicitud de beneplácito para la designación del señor Milton Rengifo Hernández como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Colombia en el vecino país, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela otorgó el mismo”, confirmó la Cancillería.

