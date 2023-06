Benedetti reconoció que estaba bajo efectos del alcohol durante la conversación filtrada: “Me dejé llevar por la rabia y el trago”

El exembajador en Venezuela reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol y con rabia al momento de decir lo conocido en los audios filtrados. Colprensa (Archivo)

Pese a que en los audios filtrados en la noche del domingo 4 de junio el exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, dijo que no estaba borracho, en un nuevo pronunciamiento confesó que al momento de tener esa conversación con Laura Sarabia sí estaba bajo los efectos del alcohol.

Así lo reconoció en un trino publicado en la tarde del lunes 5 de junio. Horas después de asegurar que las denuncias y señalamientos en su contra hacían parte de una “campaña de desprestigio” el también exsenador publicó un nuevo trino en el cual, otra vez, volvió a reconocer su error ante lo conocido en las grabaciones publicadas por Semana.

En su nuevo mensaje, Benedetti afirmó que sí fue parte importante en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro y de su actual proyecto político; sin embargo, confesó que cometió una nueva equivocación al hacer señalamientos contra el jefe de Estado, la propia Sarabia y varios ministros y exfuncionarios de la actual administración, como Luis Fernando Velasco y Alfonso Prada.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, aseguró Benedetti.

El exembajador en Venezuela volvió a referirse al escándalo por sus audios filtrados y reconoció que sí estaba bajo los efectos del alcohol. Twitter (@AABenedetti)

