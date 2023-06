Abogado de Laura Sarabia anunció que ella se defenderá de los “ataques humillantes” de Benedetti

La ex jefa de Gabinete del Gobierno Petro indicó a través de su defensa, que acudirá a instancias legales para defenderse de los ataques recibidos por Armando Benedetti solo por su condición de género. Archivo.

En medio del escándalo tras los audios conocidos de Armando Benedetti y sus menciones a Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno nacional, la ahora exjefa de Gabinete rompió su silencio tres días después de confirmar su salida de la Casa de Nariño.

Te puede interesar: Francia Márquez y Gustavo Petro salieron a defender su Gobierno tras los audios de Benedetti: “El pueblo no se rinde, carajo”

En un pronunciamiento, la defensa de la exfuncionaria dio a conocer que, al momento de notificar su renuncia, alertó de posibles “acciones malintencionadas” de una persona que, según ella, quería entorpecer a la actual administración. Asimismo, anunció medidas para defenderse ante los ataques que recibió por parte del exembajador en Venezuela y que quedaron en evidencia en los audios revelados por Semana en la noche del domingo 4 de junio.

Al respecto, el abogado Jorge Mario Gómez anunció que Sarabia “se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde hace tiempo atrás por Armando Benedetti”.

Te puede interesar: “Renuncie”, “¡Qué porquería!”: fuertes reacciones a los audios de Armando Benedetti

“(...) Acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de su competencia y conocimiento”, agregó el penalista en el comunicado publicado en la tarde del lunes 5 de junio. De paso, le envió un nuevo espaldarazo al presidente Gustavo Petro, que pidió a Benedetti responder ante el país y la Fiscalía General de la Nación por lo mencionado en esos audios.

La ex jefa de Gabinete del Gobierno Petro también le dio un nuevo espaldarazo al jefe de Estado. Twitter (@laurisarabia)

Los fragmentos de los audios en que Benedetti agredió a Laura Sarabia

En los 25 minutos de grabación, el exsenador del Partido de la U fue duro con la actual investigada; incluso, le aseveró que gracias a él, ella pudo obtener el cargo de jefa de Gabinete. También la trató de “incapaz” y la insultó con varias groserías.

Te puede interesar: “Petro puede ser un hijueputa”: algunas de las frases más polémicas de los escandalosos audios de Armando Benedetti

“Te lo juro que estás de una ingenuidad y una inexperiencia... Ahora sí entiendo por qué les va tan mal en el Gobierno, por la inexperiencia e ingenuidad. Y entonces creo que llamaste a mi papá ayer, para asustarlo con el tema jurídico. O sea, Laura, por favor Laura, estás jugando con profesionales (...) Si antes te sentías amenazada, ahora sí es culo de amenaza, y me dices hijue$%& cuándo culo quieres que esté allá en Bogotá y cuándo culo quieres empezar a pelear o cuándo culo quieres arreglar”.

“Usted está es allá por mí, hijue$%& , ¡Por mí! O es que alguien te iba a pasar al hijue$%& teléfono si no hubieras trabajado conmigo. Te hubiera dejado sola a ver qué culo ibas a hacer”, expresó Benedetti contra Sarabia en los audios filtrados. Aseguró que el puesto de jefa de Despacho también fue por elección de Verónica Alcocer y no por mérito propio, de acuerdo con su hoja de vida.

El contexto de ese fragmento fue el trino de Petro en el cual anunció el rescate de los cuatro niños desaparecidos tras el accidente aéreo en Guaviare a comienzos de mayo.

En ese orden, Armando Benedetti cuestionó el actuar del presidente, pero también el de entidades como la Aeronáutica Civil sobre la información entregada al presidente relacionada con ese trino publicado en la tarde del 18 de mayo y que fue eliminado al día siguiente.

“Laura, yo sé que a ti no te gusta que te den consejos, pero lo voy a intentar a ver cada que pueda. El presidente sale como un loco ayer y juega con una vaina de víctimas y tal, para una vaina de política de cuatro niñitos, ¿verdad? Y resulta que hoy ya queda claro de que no es así. Entonces sale la Aeronáutica, como si fuera de otro Gobierno de otro país, jodiendo al presidente. Lo que debía que hacer (sic) era que el presidente o tú, tú, tú haz debido salir. Tú eres mujer, tú eres mamá, ¿Me entiendes?”

Posteriormente, continuó con sus reproches a la actual investigada por Fiscalía y Procuraduría por las chuzadas contra dos de sus exempleadas: “Haz debido salir a decir ‘Vea, la Aeronáutica dice que encontraron esto de la avioneta‘ La Aeronáutica, como un apéndice o algo ajeno ustedes, dejando como un loco al presidente, más de lo que quedó (...) Esta noticia tenía que haberla dado el propio presidente o tú, jefe de Gabinete, que ya te conoces el país, que eres mujer, que tienes un niño, y te pones hijue$%& con cara de lástima a decir ‘pasó esto y ya’. Tú controlas ahí el daño, no es que te vayas a quita el daño (...) Oye Laura, yo nunca pensé que fueras tan bobita... Te la pasas diciendo que el puesto en el que estás no tiene nada que ver conmigo, eso no te lo cree nadie”.