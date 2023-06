Sebastián Villa: pese a ser culpable no iría a una cárcel, esta es la razón

Tal y como lo contempla la ley en Argentina, Sebastián Villa no será encarcelado más allá de que en el fallo haya sido declarado culpable por este delito al tener una sentencia menor a tres años.

Finalmente, el jugador colombiano ex Deportes Tolima, Sebastián Villa, fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional en Argentina luego de que lo encontraran culpable por el delito de violencia de género contra su expareja, Daniela Cortés, quien duró en proceso de denuncia un poco más de tres años.

Te puede interesar: Sebastián Villa afrontará otro caso: fue acusado de abuso sexual

“Condenar a Sebastián Villa Cano de nacionalidad colombiana a la pena de 2 años y 1 mes de prisión de ejecución condicional, por haber resultado autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas en concurso real con lesiones leves calificadas por el vínculo en contexto de violencia de género, previstos y reprimidos por los Artículos 45, 55, 89, 92 en función del 80, incisos 1 y 11. Hechos acaecidos en perjuicio de Daniela Cortés Meneses”, sentenció la jueza del caso el 2 de junio de 2023.

Sin embargo, tal y como lo contempla la ley en Argentina, Sebastián Villa no será encarcelado más allá de que en el fallo haya sido declarado culpable por este delito al tener una sentencia menor a tres años.

ARCHIVO - El delantero colombiano Sebastián Villa, del club argentino Boca Juniors, durante el partido contra Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 28 de junio de 2022, en Sao Paulo. (AP Foto/Andre Penner)

El jugador además tendrá que cumplir con varias normas de conducta impuestas por el juzgado de Lomas de Zamora donde se llevó a cabo el juicio: no abusar de las bebidas alcohólicas, abstenerse de consumir drogas, tener una vivienda fija y reportarse bimestralmente y no tener contacto alguno con Daniela Cortés ni con su grupo familiar.

Te puede interesar: Sebastián Villa, en el ojo del huracán por video que grabó en pleno juzgado

Asimismo, el ex Deportes Tolima deberá cumplir con la asistencia a talleres que hablen de violencia de género y a un tratamiento psicosocial, de incumplir también con esta normativa, ahí sí podría ir a la cárcel.

Ahora bien, toda esta avalancha no llega a la vida del deportista sin afectar su carrera profesional, pues tal y como manifestó el club donde milita, Villa no volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors, así lo decidió la Comisión Directiva del equipo argentino luego de una jornada de reuniones en las que participaron Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, que terminaron con la comunicación mediante un escrito que informa que el colombiano no volverá a ser tenido en cuenta para los partidos del equipo, aunque no se le rescindirá el contrato.

Sebastián Villa afrontará otro caso: fue acusado de abuso sexual

Sebastián Villa no solo estaba envuelto en el proceso judicial anterior, también enfrenta un caso similar que involucra a otra mujer que lo denunció por abuso sexual y que está a punto de llegar a juicio, con evidencias que demostrarían su culpabilidad y significaría una nueva condena en prisión.

Te puede interesar: Juicio a Sebastián Villa por violencia de género: cuándo se sabrá si el futbolista colombiano va a prisión

Tamara Doldán, una joven de 27 años, denunció el 13 de mayo del 2022 que Sebastián Villa abusó sexualmente de ella durante un asado en el que se encontraban otros jugadores de Boca Juniors, amigos y conocidos del futbolista colombiano.

Tamara Doldán habló en 2022 de lo difícil que ha sido para ella todo el episodio con el futbolista colombiano Sebastián Villa. Foto Archivo

Según el medio TyC Sports, todo ocurrió el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde el deportista le habría recriminado a la mujer que había estado con otros futbolistas, ella se enojó y tuvieron una fuerte discusión en la casa de Villa.

Tamara denunció que el colombiano la encerró en un cuarto, le propinó varios golpes, la mandó sobre una cama y abusó sexualmente de ella mientras le tapaba la boca con una mano, así no podían escucharse sus gritos pese a que había un guardia de seguridad en la residencia.