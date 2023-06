Radamel Falcao y Lorelei Tarón revelaron el sexo de su bebé: “Falta poco para ser 7″

Inesperadamente, el anuncio generó opiniones divididas entre seguidores de ambos | Foto: Instagram @loreleitaron

Radamel Falcao García y Lorelei Tarón, su esposa, confirmaron el 31 de marzo de 2023 que van a ser padres por quinta vez. Desde entonces no se sabía nada nuevo, hasta que el 3 de mayo se animaron a revelar el sexo del bebé.

La familia García Tarón organizó una reunión en compañía de sus seres queridos para conocer en conjunto si el nuevo miembro será niño o niña.

De acuerdo con lo que ambos publicaron en redes sociales, el evento contó con una detallada decoración, incluso, en los postres y el pastel que ofrecieron a los asistentes.

El momento más importante llegó cuando a Radamel Falcao le entregaron un pequeño balón, el cual tuvo que patear para conocer que su bebé será una niña.

Esta fue la dinámica que utilizó la pareja para saber que una nueva niña llegará a su familia | Video: Instagram @falcao

La reacción de Lorelei Tarón y su esposo fue de emoción total, pues mientras el humo rosa se dispersaba por el lugar ellos no pararon de sonreír y abrazarse.

De igual manera, los familiares del futbolista y la cantante gritaron de emoción y les felicitaron por la llegada de una nueva mujer a su hogar.

“Falta poco para ser 7 en la familia”, escribió la mujer argentina.

Cabe mencionar que Lorelei ha dado a luz a cuatro hijos; su primogénita Dominique llegó al mundo en agosto del 2013, Desirée en febrero del 2015, Annette en agosto de 2017 y Jedediah, el único varón, nació en septiembre de 2020.

Así entonces, queda esperar cuál será el nombre que tendrá la nueva hija de Falcao, jugador del Rayo Vallecano de España y goleador histórico de la Selección Colombia.

La pareja no oculta su felicidad desde que se confirmó el embarazo | Foto: Instagram @falcao

Otros que reaccionaron a la noticia fueron los seguidores del futbolista y su esposa, y aunque la gran mayoría de estos enviaron mensajes de felicitaciones, no faltaron quienes los cuestionaron.

“Dios no para de bendecir a esa hermosa familia”, “con un hombre como él, yo también le daría cinco hijos”, “tanta sobrepoblación y niños sin papás, mientras ellos traen más personas a este mundo” y “¿será el último?”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en su publicación.

Esposa de Falcao habló de su nuevo embarazo

En conversación con revista Semana, la argentina habló de varios temas. Lo primero que recordó fue el momento en el cual se enteró que llegará un quinto hijo a la familia y cómo se lo contó al futbolista colombiano.

Además, la cantante admitió que la curiosidad de sus hijas fue clave para quedar en evidencia ante sus padres.

Me había hecho la prueba de embarazo y al primero que llamo siempre, cuando algo sucede, es a él. Estaba entrenando y le dije: ‘Amor, ven rápido que debo contarte algo’. Le conté y nos guardamos unos días el secreto, pero estaba mi familia acá y fue casi imposible ocultarlo. Mi cara lo decía todo —estaba feliz— y, además, las niñas son muy curiosas y me preguntaban por qué no cargaba las bolsas del mercado o por qué no tomaba vino en Navidad”, contó la esposa de Falcao García.

La pareja procedió a confirmar el embarazo con su médico de confianza y fue entonces cuando, de a pocos, le entregaron la noticia al resto de sus familiares.

| Foto: Instagram @falcao

En cuanto al nombre del nuevo miembro de la familia García Tarón, la mujer de 34 años aseguró que no será ella quien lo elija, sino que sus tres hijas van tener la responsabilidad y, quizá, también participe el goleador de la Selección Colombia en la toma de esta decisión.

“Esta vez no tengo derecho de elegir el nombre. Mis hijas ya están grandes y ahora tomaron ese poder. Falcao también quiere hacerlo y así será, entre ellos lo harán. Siempre he sido yo la que busca significado, pero las niñas eran más pequeñas, ahora leen el libro de nombres y, si yo digo uno, me dicen que es muy feo. Entonces, me resigné a que no lo escogeré”, afirmó entre risas.