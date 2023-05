Video: asamblea extraordinaria de Fecode terminó en pelea

Asamblea extraordinaria habría terminado a los golpes. @sermeca/Twitter

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación es una organización sindical que agrupa a los docentes y trabajadores de la educación en Colombia, y aunque tiene como objetivo principal la defensa de los derechos laborales de los maestros, también se encarga de promover e impulsar políticas educativas, por lo que en las asambleas se exponen las posiciones de sus integrantes para llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad de profesores.

En videos que han circulado en redes sociales, varios de los presentes en la II Asamblea General Extraordinaria de Fecode afirmaron que terminó con el presidente de la organización, Carlos Rivas, y otro de los miembros del sindicato enfrascados en una pelea.

Una de las grabaciones fue compartida por el abogado y escritor Sergio Mesa, que aseguró que varios de los asistentes en la asamblea habían terminado a los golpes con Rivas. En la grabación se evidencia como el presidente de Fecode tomó de la ropa a un hombre durante una acalorada discusión, provocando que los dos terminaran cayendo del escenario en el que se encontraban.

La persona que grabó el hecho se acercó al lugar en el que habían caído los dos hombres, en donde luego de ayudar a los implicados para que se pusieran de pie, varios de los presentes se insultan entre sí.

A pesar de que los videos del hecho fueron compartidos en las redes sociales, desde Fecode se pronunciaron al respecto, afirmando que la caída de las dos personas había sido un accidente, y asegurando que uno de los presentes en la asamblea había desestabilizado al presidente de la organización tras subir al escenario.

“Esto es absolutamente falso. En la II Asamblea General Extraordinaria hubo un accidente donde uno solo de los asistentes hace caer al presidente. No hubo ni agresión ni violencia”.

De la misma forma, mediante un video que fue publicado en el canal de YouTube de Fecode, el presidente de la organización afirmó que la caída se registró luego de que él intentara rescatar un micrófono, añadiendo que no tenía la necesidad de tener un comportamiento agresivo, ya que él respetaba a los demás miembros.

“Estaba dirigiendo la reunión y traté de rescatar el micrófono para no perder la dirección y con un compañero nos fuimos los dos al suelo, yo no tengo ningún propósito, ni me interesa ser agresivo porque esa no es mi naturaleza, mi naturaleza es con los derechos humanos, con el respeto hacia los demás”, afirmó Rivas.

Tras las publicaciones en redes sociales por parte de la organización en redes sociales, varias personas en los comentarios reprocharon el accionar de Fecode, afirmando que en las diferentes grabaciones que fueron expuestas se evidencia un claro acto de violencia entre los dos implicados, esto sumado a los insultos con los que se referían entre sí los asistentes a la asamblea.

A diferencia de la explicación que entregó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación al respecto, en uno los videos que está circulando del conflicto se evidencia cómo el otro hombre involucrado en el problema afirma que el presidente de Fecode, Carlos Rivas, le había cortado una de sus manos, además de acusarlo en repetidas ocasiones de haberlo golpeado.

“Cómo me van a venir a pegar, mire, me cortó la mano Rivas, mire como me cortó la mano, así no es Rivas, así no es”, le grita el hombre implicado a Carlos Rivas mientras es sujetado por otros miembros de la organización.