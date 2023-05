Participante de ‘MasterChef Celebrity’ reveló que se separó tras 8 años de matrimonio: “Es bueno renovar”

Además, dejó en claro si está buscando nueva pareja o no | Foto: Facebook Catalina Guzmán

Catalina Guzmán es una de las 24 concursantes de ‘MasterChef Celebrity’ en su quinta temporada. Por esta razón los televidentes se han interesado en saber sobre su vida personal, sobre la cual reveló un gran secreto.

Resulta que la comediante, conocida como ‘La Cata con Botas’, se divorció tras 8 años de matrimonio y así lo dejó saber en una entrevista con ‘Lo sé todo’, programa de entretenimiento del Canal 1.

“No pasó nada, ese es el problema. Dejó de pasar lo que tenía que pasar. Había una bonita amistad y, realmente, espero que sigamos conservándola (...) Llevábamos ocho años. Creo que la decisión está tomada, es bueno renovar, tomarse otro aire y el que remienda no estrena”, confesó.

Los fanáticos de 'La Cata con Botas' se han mostrado optimistas por el papel que pueda realizar allí | Captura de pantalla Instagram

De igual manera, la participante de ‘MasterChef Celebrity’ mencionó que los últimos años de su relación fueron para intentar salvar el idilio. Sin embargo, nada cobró sentido y ambos decidieron separar sus caminos.

“Más que analizar la posibilidad, era haciéndole el aguante a la relación y tratando de que las cosas funcionaran, pero hay un punto en el que toca tomar decisiones”, agregó.

‘La Cata con Botas’ concluyó su entrevista con ‘Lo sé todo’ con un divertido comentario, con el cual sugirió que a pesar de estar soltera no está sola en su vida.

“La gente cambia y creo que, para que una pareja funcione, los dos tenemos que estar mirando para el mismo lado. Estoy en el mercado del usado, oficialmente [risas]. Estoy soltera, pero no sola. Sola suena muy triste”, concluyó entre risas.

| Foto: Facebook Catalina Guzmán

Los seguidores de Guzmán no tardaron en reaccionar a la noticia, teniendo en cuenta que ella no suele ventilar muchos aspectos de su vida personal.

“Si uno no se siente bien es mejor dar media vuelta”, “se le ve muy bien y eso es lo importante” y “ella es genial, espero que llegue alguien a su vida en el momento adecuado”; son algunos de los comentarios que recibió.

Un repaso por la vida de Catalina Guzmán

Infobae entrevistó a la artista bogotana, quien comentó que su “pasado oscuro” estuvo marcado por los oficios de la publicidad y la producción escénica, aunque pudo darse cuenta a tiempo de cuál era su verdadera vocación y por eso decidió aprender con Gonzalo Valderrama, maestro de muchos otros comediantes.

“Yo era una persona que estaba siempre detrás del escenario, pero me dio mucha curiosidad y decidí probar a ver qué pasaba. Hice un taller, escribí mis primeras líneas y un día me paré, aunque pasó mucho tiempo para que eso sucediera, aproximadamente un año”, recordó sobre esta primera presentación, en la que se llevó todos los aplausos.

Sin embargo, no siempre fue tan buena la recepción del público y esto le enseñó a Catalina Guzmán una de las reglas más básicas para quienes hacen comedia: “el aprendizaje es constante y los errores nos recuerdan que somos seres humanos falibles”.

Foto: Instagram @lacataconbotas

“Es muy lindo salir en hombros una noche, que todos te aplaudan y al final te pidan fotos para subir mil historias a Instagram, pero las noches en que uno aprende y se cuestiona es cuando le va como un culo. Creo que los comediantes somos un poco masoquistas, porque seguimos a pesar de los golpes, pero es que también es parte de esto, la comedia se construye a partir del error”, expresó a Infobae Colombia.

Desde entonces la mujer se ha dedicado a escribir rutinas en las cuales destaca su trabajo con el lenguaje y las ideas, lo que le ha facilitado su desarrollo en una escena que está conformada, en su mayoría, por hombres.

“En particular, yo nunca he tenido mayor dificultad por ser mujer y comediante, pero me siento privilegiada en ese sentido porque he visto a chicas que se encuentran con una escena un poco hostil, con gente que se mete con temas machistas, misóginos y atrevidos”, agregó.