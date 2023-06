Caso Laura Sarabia: Procuraduría abrió indagación preliminar contra la jefa de Gabinete de Gustavo Petro

Laura Sarabia ha sido una de las pocas funcionarias del alto gobierno que ha resistido a los remezones de Petro. Foto Presidencia.

La jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, tendrá que responder en un nuevo proceso por las denuncias hechas por su exniñera, Marelbys Meza, que declaró que fue retenida en contra de su voluntad en uno de los sótanos de la Casa de Nariño y sometida a pruebas de poligrafía; por ser principal sospechosa del robo de una maleta con dólares.

La Procuraduría General de la Nación confirmó el miércoles 31 de mayo que abrió indagación preliminar contra ella, y otros funcionarios por determinar, porque considera las presuntas irregularidades registradas al someter a Meza a dicha prueba; cuando es un requisito que no aplica para ciudadanos del común, sino servidores del Estado.

El ente de control disciplinario manifestó en su decisión que, si bien se pudo identificar a uno de los posibles infractores de la ley con esta conducta, “se hace necesario adelantar una indagación preliminar con el objeto de individualizar a otros servidores que pudieron participar en los hechos”.

Según la Procuraduría, el hecho materia de investigación habría ocurrido el 30 de enero del 2023, cuando funcionarios que al parecer hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia llevaron a Meza a las instalaciones del edificio Luis Carlos Galán de la Casa de Nariño, ubicada en el centro de Bogotá, para establecer si habría sido partícipe del mencionado robo.

“El Ministerio Público solicitó al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, así como informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos y los datos de los funcionarios que le practicaron esa prueba a la señora Marelbys Meza”, precisó la entidad.

Del mismo modo, la Procuraduría solicitó a la Fiscalía General de la Nación informar si Sarabia denunció ante el ente investigador el hurto del dinero sufrido en su apartamento: del cual dijo ascendía a los 7.000 dólares, aproximadamente $28 millones; contrario a la versión de Marelbys Meza, que indicó que el contenido era de $150 millones.

Salpicada por Armando Benedetti

La apertura de investigación de la Procuraduría se conoce en el día en que el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedettti, le salió al paso a las acusaciones que hablan de un supuesto chantaje de su parte a Sarabia, a través de Meza: que también fue su empleada doméstica, pero que en su momento despidió ante las sospechas de otro robo.

Lo anterior, tras las revelaciones hechas por el periodista Daniel Coronell, que en un informe periodístico mencionó la cercanía entre Marelbys Meza y el diplomático, y que la mujer habría sido parte del complot planeado por Benedetti contra la jefa del Gabinete de Petro; quien hizo parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

“Queda clarísimo que no construí ninguna conspiración. Es Marelbyss, a través de una amiga, la que empieza a buscar a los medios. Mi ‘pecado’ es saber que se iba a publicar y me quedé callado (SIC)”.

Según Benedetti, es Sarabia quien lo busca, ante las sospechas de que el tema del dinero robado en su vivienda saliera a la luz, acerca de unos dineros de los cuales no se tiene clara la cantidad exacta ni su origen; por más de que la funcionaria recalcó que fueron recursos provenientes de viáticos al exterior.

El embajador en Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Foto Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

“Para ese momento, el problema para Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”, respondió Benedetti.

“Queda claro en el chat y que yo mismo envié a Daniel Coronell que Laura Sarabia es la que me habla primero de Marelbys y de ahí yo llamo a Vicky (Dávila). Es decir, es ella la que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en (Revista) Semana. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”, agregó el embajador en su pronunciamiento.

Al respecto, funcionarios de la Fiscalía hicieron un allanamiento el martes 30 de mayo a las dependencias de la Casa de Nariño, en una diligencia judicial que se extendió por 11 horas y que incluyó la recolección de videos de las cámaras de seguridad de la sede del jefe de Estado, como también los registros de la prueba de polígrafo efectuada a Meza.