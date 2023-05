Un carro y una moto: las últimas víctimas de los huecos y sumideros sin tapas en Bogotá

Ciudadanos bromearon al afirmar que esto es parte de la excavación para el metro subterráneo.

El estado de las vías es uno de los puntos que más preocupan a los bogotanos en la actualidad, por lo que una gran parte de los ciudadanos no se encuentran conformes con las acciones de la alcaldesa Claudia López al respecto, ellos afirman a través de las redes que la gran cantidad de obras activas en el distrito solo entorpecen la movilidad, además de que algunas se encuentran inconclusas.

Precisamente, las redes sociales se han convertido en el sitio predilecto por los ciudadanos para denunciar huecos, alcantarillas sin tapas, sumideros descubiertos y todo tipo de afectaciones que se encuentran en los corredores de la ciudad y que se han convertido en obstáculos, que han causado en algunas oportunidades graves accidentes para los conductores.

Frente a esto, dos casos de accidentes viales por huecos fueron denunciados en las últimas horas en Bogotá, el primero de ellos se registró en la noche del 24 de mayo, en donde un motociclista cayó sobre un sumidero destapado en la carrera 10 con calle 12.

El caso fue expuesto por la cuenta de Twitter Colombia Oscura, en la que se afirmó que el incidente se registró luego de que el conductor intentara adelantar a un carro de carga por el costado derecho, lo cual es una acción no permitida, sin embargo, en su afán, el motociclista no se percató que el sumidero no tenía la rejilla de protección, por lo que el vehículo resultó incrustado en el hueco y el hombre terminó con graves lesiones.

Además de cuestionar la irresponsable maniobra del motociclista, varios usuarios afirmaron que en la ciudad existen varios sumideros sin protección, lo que es un peligro para los conductores y personas de a pie, ya que estos espacios de recolección de aguas lluvias tienen un gran margen de caída y si alguna persona termina cayendo en uno de ellos la situación podría terminar en una tragedia.

Una motocicleta cayó en un sumidero destapado en Bogotá. Créditos: @ColombiaOscura/Twitter

Así mismo, en la tarde del 25 de mayo varios ciudadanos en Usaquén denunciaron la existencia de un enorme hueco entre los barrios Soatama y Contador, ubicado puntualmente sobre la calle 134 con carrera 19 en el sentido oriente-occidente de la vía, esto luego de que un vehículo particular de color rojo cayera sobre ese cráter.

En las imágenes que se compartieron se evidencia el gran tamaño del hueco, por lo que tras caer el vehículo quedó inmovilizado, además de haber dañado gran parte del costado derecho del carro.

Residentes en el sector afirmaron que el hueco ya había sido la razón de varios accidentes en el barrio, afirmaron que desde hace más de 15 días nadie de la administración distrital se ha acercado para repararlo, lo que generó la indignación de las personas en las redes, quienes en los comentarios sumaron más direcciones en Bogotá en los que la comunidad estaría siendo afectada por huecos en las vías.

Este hueco se encuentra en la calle 134 con carrera 19 en la localidad de Usaquén.

Este tipo de accidentes son aprovechados por la ciudadanía para reprochar la administración de Claudia López como alcaldesa de Bogotá. Comentan que la mandataría ha olvidado a los conductores y solo se interesa por cobrar los impuestos, además de señalar que ese dinero debería de ser utilizado para asegurarse de que las vías en la ciudad sean seguras.

“Esta ya es el inicio del túnel del metro”. “Claudia López, se supone que es su responsabilidad que la malla vial esté en perfecto estado. Ahhh, pero para cobrar impuestos si son eficientes”. “¡Qué desastre de administración distrital!”, son algunos de los comentarios que dejaron los bogotanos indignados al respecto.